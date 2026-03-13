تاديتش: الوحدة افتقد عقلية الفوز.. والمنافسة على الدوري انتهت



أكد الصربي دوسان تاديتش نجم وسط الوحدة أن فريقه افتقد الطاقة وعقلية الفوز أمام بني ياس، مشيراً إلى أن الفريق مطالب بإظهار ردة فعل قوية ومختلفة في مباراته المقبلة في الكلاسيكو أمام العين.



واصل الوحدة نتائجه الباهتة بعدما تعرض للخسارة من بني ياس 0-1 في الجولة 19 من دوري المحترفين، ليتراجع الفريق إلى المركز الرابع، وسط غضب من جماهيره بعدما فقد الفريق فرصة المنافسة على الدرع.



وقال تاديتش: «بدأنا المباراة دون طاقة كافية ودون عقلية الفوز التي نحتاجها، كان يجب أن نبدأ بطريقة مختلفة، لكننا لم نفعل ذلك».



وأضاف: «بعد أن سجل بني ياس الهدف الأول، منحهم ذلك طاقة وثقة أكبر، وحاولنا التقدم والضغط، لكننا كنا غير محظوظين في الفرص، أعتقد أننا أضعنا العديد من الفرص، كما أننا سددنا في القائم مرتين، لكن في ذلك الوقت كان الأوان قد فات».



وشدد على ضرورة أن يظهر الفريق واللاعبون ردة فعل قوية في المباراة المقبلة المرتقبة أمام العين في الكلاسيكو لأن «هذا المستوى غير كافٍ ولا يمكن خسارة مباريات بهذا الشكل»، موضحاً أن كل مباراة مهمة، ومواجهة العين مهمة أيضاً.



وعن فرص الوحدة في الدوري، أكد تاديتش على أن الفرص تلاشت بالطبع في ظل اتساع الفارق، وختم تصريحاته قائلاً: «الوحدة ابتعد كثيراً والمنافسة انتهت نظراً لأن الفارق أصبح كبيراً، لكن علينا أن نواصل القتال في كل مباراة من أجل جماهيرنا».