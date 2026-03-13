مع نهاية الجولة 19.. نصف أندية دوري المحترفين مهددة بالهبوط



اشتد صراع البقاء في دوري المحترفين لكرة القدم مع نهاية مباريات الجولة الـ19 من المسابقة، وربما لأول مرة في دوري المحترفين منذ انطلاقته موسم 2008-2009 تدخل نصف أندية الدوري هذه المعركة المحمومة من أجل الابتعاد عن الخطر.



وفعلياً توجد 7 أندية دفعة واحدة في دائرة الخطر، هي كلباء وخورفكان والشارقة وبني ياس والظفرة والبطائح ودبا، وهو نصف عدد أندية الدوري بالتمام والكمال، إذ لا يفصل بين المركز الثامن والأخير سوى 6 نقاط فقط، في مشهد نادر الحدوث، وغير مسبوق في تاريخ المسابقة من عدم اتضاح ملامح الفريقين الأقرب للهبوط حتى بعد الثلث الأخير من الدوري.



ووفقاً لنتائج الجولة الـ19 التي ابتسمت لفرق وعبست في وجه فرق أخرى، ازداد الضغط على الفرق التي تعاني من شبح الهبوط مع اتساع رقعة الصراع إلى 7 فرق، إذ تبدلت أحوال بعض الأندية في وقت استطاعت فيه أندية أخرى الانتفاضة في وجه مصير مؤلم وعادت إلى السباق من جديد.



وتتساوى 4 فرق في رصيد النقاط، إذ يحتل كلباء المركز الثامن بـ20 نقطة، وفي المركز التاسع خورفكان، الشارقة العاشر، وبني ياس الحادي عشر بالرصيد نفسه، فيما يأتي الظفرة في المركز الثاني عشر بـ18 نقطة، والبطائح الثالث عشر بـ16 نقطة، وفي المركز الأخير دبا برصيد 14 نقطة.



وكانت الجولة شهدت فوزاً مهماً للبطائح على عجمان 1-0، وتواصلت معاناة الظفرة الذي تراجعت نتائجه في المباريات الأخيرة وخسر على أرضه من الجزيرة 1-2، وأمطر شباب الأهلي شباك كلباء بخماسية، فيما عمق النصر جراح الشارقة الذي لم يتمكن من تضميد جراحه أو تغيير واقعه بعد تولي مورايس المهمة، وخسر على ملعبه 1-2، بينما أنهى التعادل السلبي الخاسر نتيجة مباراة خورفكان ودبا.



كما شهدت فوزاً في غاية الأهمية لبني ياس على حساب الوحدة رفع بها «السماوي» رصيده إلى 20 نقطة، إذ نجح الفريق في الانتفاضة في الوقت المناسب وجمع 9 نقاط من الانتصار في آخر 3 مباريات في الدوري، ما جعله يتنفس الصعداء، بعدما ترك المركز الأخير الذي ظل قابعاً فيه منذ بداية الموسم.



ومع بقاء 7 جولات على نهاية الدوري، تبقى كل الاحتمالات مفتوحة في معركة البقاء، حيث ستلعب التفاصيل الصغيرة والنتائج المباشرة دوراً حاسماً في تحديد هوية الفريقين اللذين سيغادران الأضواء بنهاية الموسم في واحد من أكثر صراعات البقاء إثارة في تاريخ دوري المحترفين.