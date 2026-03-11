بيتروفيتش: لا أشعر بالضغط.. ونحتاج للفوز في مباراتين لضمان البقاء



أكد المونتنيغري زيلكو بيتروفيتش مدرب الظفرة أنه لا يشعر بأي ضغط بعد تراجع نتائج الفريق في المباريات الأخيرة، مشيراً إلى أن الضغط أمر طبيعي في كرة القدم، وأن الفريق يحتاج إلى الفوز في مباراتين من أجل الابتعاد عن شبح الهبوط.



ولم يحقق الظفرة أي انتصار في آخر 8 مباريات خاضها في الدوري، حيث خسر في خمس مباريات وتعادل في ثلاث، وتراجع إلى المركز الحادي عشر بعدما كان في المركز السابع قبل شهر ونصف.



وقال بيتروفيتش عقب الخسارة من الجزيرة: «الفريق يمر بفترة صعبة مع مباريات قوية في الجولات المقبلة، ونحتاج إلى الفوز في مباراتين لضمان البقاء في دوري المحترفين، وسنحاول دراسة كيفية تحقيق هذين الانتصارين في الأيام المقبلة».



وأضاف بيتروفيتش أنه يركز على منح اللاعبين الثقة، خصوصاً في الخط الدفاعي، مطالباً إياهم بالتركيز وعدم ترك المساحات للمنافسين داخل منطقة الجزاء، لافتاً إلى أن الفريق لا يملك قائمة كبيرة من اللاعبين أصحاب الخبرة، لذلك يعتمد على دعم اللاعبين المتاحين ومنحهم الثقة.



كما أشار إلى أن تراجع النتائج مقارنة ببداية الموسم يعود إلى قلة خبرة بعض اللاعبين في الدوري، إضافة إلى الضغوط التي قد يشعر بها اللاعبون مع مرور المباريات.



وبيّن بيتروفيتش أنه حاول تغيير طريقة اللعب إلى خمسة مدافعين بدلاً من أربعة لمنح اللاعبين مزيداً من الثقة، رغم أن ذلك لا يتوافق مع فلسفته المعتادة، إلا أن التجربة لم تحقق النتائج المطلوبة.