خورفكان ودبا .. هدف واحد



يطمح كل من خورفكان وضيفه دبا للظفر بنقاط مباراة ديربي الساحل الشرقي المهمة، والتي تجيء لحساب مواجهات الأسبوع 19 من دوري أدنوك للمحترفين على أرضية ملعب صقر بن محمد القاسمي بنادي خورفكان، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء في سهرة رمضانية مرتقبة ومنتظرة من قبل جمهور الفريقين.



ويسعى خورفكان صاحب الأرض والجمهور الذي يحتل المركز العاشر برصيد 19 نقطة للإبقاء على النقاط الثلاث بملعب المباراة ورد دين الذهاب الذي تجرع فيه الهزيمة بهدف أمام النواخذة، لذلك تبدو رغبة النسور كبيرة في تجاوز تراجع النتائج على مستوى المباريات الثلاث الأخيرة، والتي لم يحصد فيها سوى نقطة يتيمة بعد التعادل أمام النصر، وتلقى الهزيمة من عجمان بالخمسة وضد العين في الجولة الماضية بنتيجة 2-3، ولذلك رفع لاعبو نسور خورفكان شعار الفوز أمام النواخذة لكن المهمة لن تكون سهلة ضد فريق دبا الطامح هو الأخير للعودة بكامل الزاد، وذلك لتحسين وضعيته في جدول الترتيب، ولتدارك الهبوط المباشر إلى دوري الهواة ويحتل دبا المركز الثالث عشر برصيد 13 نقطة وخسر مباراته أمام المؤجلة من الأسبوع 16 أمام الشارقة قبل 4 أيام بنتيجة 1-4.



بدوره وصف المدرب دامير كرزنار، المدير الفني لفريق خورفكان، مباراة الأربعاء ضد دبا بالمصيرية، مشيراً إلى أن جميع مباريات خورفكان تحمل طابعاً خاصاً وعلى درجة كبيرة من الأهمية، مشدداً على ضرورة أن يكون التنظيم جيداً في الملعب خصوصاً في الجانب الدفاعي. وتابع: ثقتي كبيرة في كافة لاعبي الفريق بتقديمهم لأداء جيد خلال المباراة وننتظر دعم ووقفة جمهور خورفكان.



من جهته دعا سيبريان بانايت، مدرب دبا، لاعبيه إلى ضرورة البعد عن الأخطاء، وذلك خلال مباراة الديربي المهمة ضد خورفكان. مشدداً على ضرورة تطبيق خطة اللعب والالتزام بالتوجيهات، مشيراً إلى أن فريقه جاهز لمواجهة خورفكان، فقد حضرنا أنفسنا للمباراة بشكل جيد ونطمح إلى استعادة نغمة الانتصارات بعد النتيجة السلبية التي حصدها الفريق ضد الشارقة في الجولة المؤجلة من المسابقة.. وأتمنى ألا تحدث أي إصابات، لأنني بحاجة إلى جميع اللاعبين.