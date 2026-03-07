أول انتصار على ملعبه هذا الموسم.. بني ياس يهزم الوصل ويحصد 3 نقاط ثمينة في صراع البقاء



حقق بني ياس ثلاث نقاط ثمينة في صراعه للهروب من شبح الهبوط بفوزه على ضيفه الوصل 2 ـ 0، مساء السبت، على ملعب الشامخة بأبوظبي، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ16 لدوري المحترفين.



وعزز بني ياس طموحاته في البقاء بعدما رفع رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثاني عشر، موسعاً الفارق مع منافسيه دبا والبطائح صاحبي المركزين الـ13 والـ14 إلى 4 نقاط، وحرم بني ياس الوصل من دخول المربع الذهبي، بعدما توقف رصيد «الإمبراطور» عند 30 نقطة في المركز الخامس.



سجل هدفي بني ياس يوسف نياكاتي (19) ومحمدو كمارا (30).



ويعد الانتصار هو الأول لبني ياس على ملعبه هذا الموسم، بعدما كان حقق 4 انتصارات قبل مباراة اليوم جميعها خارج ملعبه.



كما نجح بني ياس في كسر تفوق الوصل في مواجهاتهما معاً في دوري المحترفين في السنوات الأخيرة، بعد 10 مباريات لم يتذوق خلالها «السماوي» طعم الفوز على «الإمبراطور»، إذ كان آخر فوز حققه بني ياس على الوصل في الدوري في موسم 2020 ـ 2021 وتحديداً في أكتوبر 2020 عندما فاز بأربعة أهداف مقابل هدف.



وقدم بني ياس واحدة من أفضل مبارياته هذا الموسم، واستغل حالة عدم التركيز والأخطاء الدفاعية للاعبي الوصل، وبأقدام مالية بعدما نجح المالي يوسف نياكاتي هداف الفريق في افتتاح التسجيل في الدقيقة 19 من هجمة منظمة، سددها يسارية قوية على يمين الحارس خالد السناني.



وأضاف مواطنه محمدو كمارا الهدف الثاني برأسية من الركنية التي نفذها ماكنزي هانت، لينهي الشوط الأول متفوقاً بهدفين دون رد.



في الشوط الثاني حاول الوصل العودة في النتيجة، لكنه واجه دفاعاً منظماً من جانب لاعبي بني ياس، إلى جانب تألق الحارس فهد الظنحاني الذي تصدى لأكثر من هدف محقق، لتنتهي المباراة بفوز ثمين لأصحاب الأرض يعزز من مساعيهم في الهروب من شبح الهبوط.