بني ياس والوصل.. بين صراع الهروب وطموح المربع الذهبي



يخوض بني ياس والوصل مواجهة مهمة، عند الساعة التاسعة والنصف، مساء غد، السبت، على ملعب الشامخة بأبوظبي، في مباراة مؤجلة من الجولة السادسة عشرة من دوري المحترفين، وتحمل الكثير من الأهمية والدوافع والحسابات لكلا الفريقين، سواء في صراع الهروب من الهبوط، وعلى الجانب الآخر دخول المربع الذهبي.



بني ياس صاحب الأرض في المباراة والذي يخوضها على ملعبه الملقب بـ«ملعب النار» يدخل اللقاء لتعزيز تطلعاته في تأمين موقفه والهروب من شبح الهبوط، حيث المباراة فرصة أمامه لإضافة ثلاث نقاط جديدة في رصيده تمنحه خطوة إضافية في إطار سعيه للبقاء.



ويحتل بني ياس المركز الـ 12 برصيد 14 نقطة، متقدماً بفارق نقطة واحدة عن دبا والبطائح متذيلاً الترتيب، والفريق حقق ثلاث نقاط ثمينة للغاية في الجولة الماضية وحظي على معنويات عالية بعد الفوز على البطائح ما جعله يترك المركز الأخير.



وشدد الروماني إيسايلا مدرب بني ياس على أهمية وصعوبة مواجهة الوصل، مؤكداً أن الفريق مطالب بأن يكون جاهزاً ويلعب بتركيز عالٍ منذ الدقيقة الأولى في المباراة.



وقال إن المباراة المؤجلة أمام الوصل تمثل فرصة مهمة لتعزيز موقعنا على جدول الترتيب، ونسعى لتحقيق انتصار ثانٍ على التوالي يمنحنا أريحية في المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن الفريق سيقاتل داخل الملعب ويطمح لتقديم أداء قوي يؤهله للفوز وحصد ثلاث نقاط ثمينة.



في المقابل، لا تقل المباراة أهمية بالنسبة للوصل الذي يتواجد في المركز الخامس على لائحة الترتيب برصيد 30 نقطة، ولا يفصله عن دخول المربع الذهبي سوى نقطة واحدة بينه وبين الجزيرة صاحب المركز الرابع، وبالتالي يسعى الوصل إلى اقتناص هذا المركز في حال نجح الانتصار في المؤجلة.



وحقق الوصل تعادلاً إيجابياً مع شباب الأهلي المنافس على اللقب في الجولة الماضية بعد عرض رائع في ديربي جمع بين الفريقين، إذ يأمل الفريق مواصلة عروضه الجيدة والوصول إلى النقطة 33.



ويعزز من تفاؤل الوصل أنه يملك تفوقاً كاسحاً في مواجهاته أمام بني ياس في السنوات الأخيرة، إذ لم يخسر الفريق أمام بني ياس في آخر 10 مباريات في دوري المحترفين على الإطلاق.

ورغم تفوق «الإمبراطور» التاريخي بـ 15 انتصار مقابل 7 لبني ياس، إلا أن البرتغالي روي فيتوريا مدرب الوصل شدد على أنه لا توجد مباريات سهلة في الدوري، وأن فريقه بحاجة إلى تركيز كبير من أجل تحقيق الفوز على بني ياس.