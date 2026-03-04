للمرة الثانية مع إيسايلا.. السماوي يبدأ معركة البقاء من البطائح



يستعد بني ياس لخوض اختبار صعب عندما يلاقي الوصل في مباراة مؤجلة من الجولة السادسة عشرة بدوري المحترفين، وذلك مساء السبت المقبل على ملعب السماوي بالشامخة في أبوظبي.

ويسعى الجهاز الفني لبني ياس أن تكون المباراة فرصة ذهبية لاستكمال مشوار معركة البقاء الذي بدأه السماوي من الجولة الماضية عندما حقق فوزاً قد يكون الأغلى له هذا الموسم خارج ملعبه على حساب البطائح بهدف قاتل في الوقت المحتسب بدل الضائع منحه ثلاث نقاط مهمة.



ويعاني بني ياس في الموسم الحالي من التخبط في النتائج، ودخل مبكراً في صراع الهبوط، حيث يتطلع الفريق إلى الهروب من شبح العودة إلى دوري الهواة للمرة الثالثة في تاريخه في دوري المحترفين.



الموسم الصعب الذي يمر به بني ياس يعكس حجم التراجع الهائل الذي أصاب الفريق، إذ يعاني للموسم الثاني على التوالي من شبح الهبوط، بعدما أنهى الموسم الماضي بمعجزة وتدارك الموقف في الوقت المناسب، حيث ختم الدوري في المركز الثاني عشر برصيد 27 نقطة.



ويمتلك بني ياس في رصيده 14 نقطة، وضعته في المركز الثاني عشر، متقدماً بفارق نقطة واحدة فقط عن دبا والبطائح في المركزين قبل الأخير والأخير في جدول الترتيب، بينما تفصله 3 نقاط عن الشارقة صاحب المركز الـ11، وفي حال فوزه على الوصل سيرتقي مركزاً إضافياً ويضع ضغطاً أكبر على الثلاثي الشارقة ودبا والبطائح.



والغريب أن 12 نقطة من إجمالي الـ14 نقطة التي جمعها الفريق في الدوري هذا الموسم، جاءت من 4 انتصارات خارج ملعبه، حيث لم يحقق الفريق أي فوز على ملعبه هذا الموسم، وهو أمر غريب أيضاً على بني ياس الذي يسمى ملعبه بالشامخة بـ«ملعب النار»، وكان في مواسم سابقة لا يخسر بتاتاً على هذا الملعب، واكتفى الفريق بتعادل مرتين فقط على أرضه، فيما خسر بقية مبارياته على ملعبه هذا الموسم.



وفاز بني ياس خارج ملعبه على حساب البطائح والظفرة والشارقة والنصر، وتعادل مع دبا والبطائح، بينما خسر 11 مباراة هذا الموسم.