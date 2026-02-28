إيفيتش: لاعبو العين بكوا في غرفة الملابس ودامير يؤكد أحقية خورفكان بضربة جزاء



لم يسلم حكم مواجهة نادي خورفكان وضيفه نادي العين، ضمن الجولة 18 من دوري أدنوك للمحترفين، والتي انتهت بفوز العين 3-2، من انتقادات مدربي الفريقين عقب صافرة الختام.

وكشف الصربي فلاديمير إيفيتش، مدرب العين، عن مشهد وصفه بـ«الصادم» داخل غرفة تبديل الملابس، تمثل في دخول عدد من لاعبي فريقه في نوبة بكاء جماعية، مؤكداً أنه يتفهم ردة فعلهم في ظل ما اعتبره أخطاء تحكيمية غريبة شهدتها المباراة.



وأشار إيفيتش إلى إلغاء هدف عكسي سجله خورفكان في مرماه، إضافة إلى احتساب ركلتي جزاء للمنافس «لا يجد لهما تفسيراً»، على حد تعبيره، مقابل عدم احتساب ركلة جزاء واضحة للعين إثر عرقلة تعرض لها سفيان رحيمي، مؤكداً أن هذه ليست المرة الأولى التي يُحرم فيها فريقه من ركلة صحيحة هذا الموسم.



وأضاف المدرب الصربي إن مثل هذه المواقف تمنح الفريق دوافع إضافية، قائلاً إن العين لن يستسلم وسيواصل المنافسة على لقب الدوري حتى الجولة الأخيرة. واعتبر أن حالة الغضب داخل غرفة الملابس تعكس عقلية فريق كبير لا يرضى إلا بالكمال، مشدداً على أن العمل في المرحلة المقبلة سيركز على معالجة الجوانب الذهنية إلى جانب الفنية.



في المقابل، أعرب الروماني دامير كانادي، مدرب خورفكان، عن فخره بأداء لاعبيه، رغم حزنه لعدم تحقيق الفوز الذي كان يطمح إليه. وأكد أن فريقه دخل اللقاء بعقلية الانتصار، مضيفاً أنه حتى التعادل لم يكن لينصف الجهد المبذول داخل الملعب.



وعن القرارات التحكيمية، أوضح دامير أنه لا يرغب في الخوض كثيراً في هذا الملف، لكنه أشار إلى أن فريقه كان يستحق ركلة جزاء على الأقل بعد عرقلة تعرض لها طارق تيسودالي، واصفاً الحالة بأنها «لا غبار عليها»، معتبراً في الوقت ذاته أن بعض أخطاء لاعبيه كان لها تأثير أكبر من قرارات الحكم.