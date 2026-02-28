سلافيا: النصر يصنع الكثير ويهدر الأهم وبانيت يؤكد تطور دبا



أقرّ مدرب نادي النصر، سلافيا، بتكرار السيناريو ذاته في مباريات فريقه، مؤكداً أن إهدار الفرص السهلة حرم «العميد» من الخروج بالنتيجة التي يستحقها، وقال سلافيا خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة فريقه أمام دبا التي انتهت بتعادل الفريقين بهدف: إن فريقه يصل إلى مرمى المنافس ويخلق العديد من الفرص، لكنه يعجز عن ترجمتها إلى أهداف، مضيفاً أن كرة القدم تعاقب من لا يستثمر فرصه. وشدد على ضرورة التحلي بتركيز أكبر أمام المرمى واستغلال أنصاف الفرص، لافتاً إلى أن الأداء من حيث الانتشار وصناعة اللعب كان جيداً في فترات عدة، غير أن غياب الفعالية الهجومية ظل العائق الأبرز. وأبدى ثقته بقدرة لاعبيه على تصحيح المسار خلال الجولات المقبلة.



في المقابل، أكد بانيت مدرب نادي دبا الفجيرة أنه تسلم المهمة بعد مرور ست جولات كان الفريق خلالها يملك نقطة واحدة فقط، مشيراً إلى أن الحديث آنذاك كان يدور حول الأداء الجيد دون تحقيق انتصارات.



وأضاف إن الفريق حصد 12 نقطة منذ توليه المسؤولية، معتبراً أن دبا يتطور يوماً بعد يوم، ومشيداً بالروح التي يظهرها اللاعبون. وأوضح أن التحدي الأكبر يتمثل في الجانب الذهني، معرباً عن سعادته بما يقدمه اللاعبون من عمل كبير داخل الملعب، رغم أن الحظ قد لا يقف إلى جانبهم أحياناً أو أنهم يواجهون فرقاً قوية على مستوى القارة.

وختم بانيت بالتأكيد أنه لا يشتكي من أي أمر، لأنه يمنح الثقة لجميع اللاعبين ويتعامل معهم بالمعايير نفسها، وعندما تحين الفرصة يثبتون جاهزيتهم ويقاتلون من أجل الفريق.