النصر يواصل سلسلة عدم الانتصار بتعادل خاسر مع دبا



حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق نتيجة مباراة دبا الفجيرة وضيفه النصر في الجولة 18 من دوري أدنوك للمحترفين، بكّر دبا بهدف السبق عبر لاعبه كارلوس فينسيوس 48 وعدل للعميد عبد الله توري في الدقيقة 65، ليكسب كل فريق نقطة رفعت رصيد النصر إلى 23 نقطة في المركز السادس، ودبا إلى 13 نقطة في المركز الثالث عشر، وبالنتيجة فشل النصر في استعادة نغمة الفوز للمباراة الثامنة على التوالي.



وحول مجريات المباراة استمرت مرحلة جسّ النبض والحذر التكتيكي بين الفريقين لنحو ربع ساعة، قبل أن يبدأ اللاعبون في التحرر تدريجياً من القيود الرقابية ورفع نسق الأداء. وجاءت أولى المحاولات الخطرة لمصلحة النصر عبر كرة عرضية متقنة وصلت إلى الإيراني مهدي قايدي، الذي سددها مباشرة نحو المرمى، إلا أن يقظة الحارس محمد الرويحي، بمساندة القائم، حالت دون اهتزاز شباك دبا وأنقذت فريقه من هدف محقق عند الدقيقة 21، وفرض «العميد» أفضليته الميدانية بعد ذلك، مستحوذاً على مجريات اللعب بنسبة بلغت 65% خلال الشوط الأول، لكنه عجز عن ترجمة تفوقه إلى أهداف، لينتهي النصف الأول من اللقاء بالتعادل السلبي.



مع انطلاقة شوط المدربين افتتح البرازيلي المتألق كارلوس فينسيوس التسجيل لفريق دبا مستغلاً تباطؤ دفاع النصر في إبعاد الكرة من منطقة الخطر لتصل لكارلوس الذي عالجها أرضية زاحفة يمين الحارس أحمد شمبية هدفاً أول جاء في الدقيقة 48.



بعد الهدف استشعر النصر خطورة الموقف وقام العميد بأكثر من طلعة هجومية بغية إدراك التعادل الذي جاء عبر تسديدة قوية من قدم اللاعب عبد الله توري التي غالطت الحارس محمد الرويحي وعانقت الشباك في الدقيقة 65، ولم تشهد الدقائق المتبقية من عمر المباراة أي جديد على مستوى النتيجة، لتنتهي المباراة على وقع التعادل الإيجابي 1-1 بين الفريقين.