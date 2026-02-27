البدلاء كلمة السر.. تعادل بطعم الخسارة لكلباء والظفرة في دوري أدنوك

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله مواجهة كلباء وضيفه الظفرة، ضمن الجولة 18 من دوري أدنوك للمحترفين، في مباراة جاءت أهدافها بتوقيع البدلاء، لتنتهي بنقطة لم ترضِ طموحات الفريقين، ورفع كلباء رصيده إلى 20 نقطة محافظاً على مركزه الثامن، فيما بلغ الظفرة النقطة 18 ليتقدم إلى المركز العاشر في جدول الترتيب.



جاءت الحصة الأولى فاترة نسبياً، مع أفضلية ميدانية لكلباء، الذي سعى لاختراق الدفاع الظفراوي المنظم، إلا أن محاولاته افتقدت اللمسة الأخيرة، وتألق الحارس أمجد السيد في التصدي لأكثر من فرصة خطرة للنمور.

في المقابل كاد الظفرة أن يباغت أصحاب الأرض عبر زكريا أحمد، الذي انفرد بالمرمى، لكن حمد المنصوري تألق وأنقذ الموقف ببراعة، لينتهي الشوط الأول سلبياً دون أهداف.



في الشوط الثاني حضرت بصمة المدربين عبر التبديلات، التي غيرت إيقاع اللقاء. وتمكن البديل ياسر حسن من فك شفرة الدفاع الظفراوي، بعد مجهود فردي مميز أنهاه بهدف السبق في الدقيقة 79، مشعلاً المدرجات الصفراء، غير أن فرحة كلباء لم تدم طويلاً، إذ رد الظفرة سريعاً بعد أربع دقائق فقط، عندما تابع مارسيلو فيلهو كرة عرضية مرت من الجميع، ليودعها الشباك معلناً هدف التعادل في الدقيقة 83. وحاول الفريقان خطف هدف الفوز في الدقائق المتبقية، لكن النتيجة بقيت على حالها، ليخرج كل طرف بنقطة يمكن وصفها بأنها «خاسرة» في سباق تحسين المراكز، والابتعاد عن مناطق الخطر.