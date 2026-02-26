العين في ضيافة خورفكان لاسترداد الصدارة وذكريات «هاتريك» لابا حاضرة



رفع العين شعار استعادة صدارة دوري أدنوك للمحترفين عندما يحل ضيفاً على خورفكان، مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة 18، في مواجهة تنطلق عند التاسعة والنصف ليلاً وتحمل أهمية كبيرة للطرفين، وكانت مباراة الدور الأول انتهت بثلاثية التوغولي لابا، الذي سجل «هاتريك» في مرمى النسور.



ويدخل «الزعيم» اللقاء وهو في المركز الثاني برصيد 41 نقطة، باحثاً عن استرداد القمة التي آلت إلى شباب الأهلي بعد تعادله الأخير مع الوصل، وهو تعثر كلّف «الفرسان» نقطتين ثمينتين في سباق الانفراد بالصدارة، ما يفتح الباب أمام العين للانقضاض مجدداً على المركز الأول.



لكن مهمة الفريق البنفسجي لن تكون سهلة أمام خورفكان، الذي بدأ يستعيد توازنه في الجولات الأخيرة، وعاد قبل أربعة أيام بتعادل مثير من ملعب النصر بعدما كان متقدماً 2-1 حتى الدقائق الأخيرة.



ويحتل خورفكان المركز التاسع برصيد 18 نقطة، ويأمل في العودة إلى سكة الانتصارات ومصالحة جماهيره بعد تراجع النتائج في آخر مواجهتين.



مدرب خورفكان، دامير كرزنار، أكد أن فترة التحضير كانت قصيرة عقب مباراة النصر، خاصة على مستوى الاستشفاء، لكنه شدد على أن الروح المعنوية للاعبين مرتفعة.



وقال إن العين من أبرز المرشحين للقب، ما يفرض الحذر والتركيز الكامل، مع ضرورة إغلاق المساحات أمام مفاتيح لعب المنافس.



وأضاف: «هدفنا القتال بروح عالية، والدفاع بتنظيم جيد، وأن نكون على قدر المسؤولية هجومياً، متمنياً أن يستمتع الجمهور بأجواء رمضانية مميزة وأن تكون الغلبة لفريقه».



من جانبه أوضح مدرب العين فلادمير إيفيتش أن فريقه يدرك صعوبة المواجهة خارج أرضه أمام منافس منظم، لكنه شدد على أن الهدف واضح وهو حصد النقاط الثلاث. وأشار إلى أن التحضير كان قصيراً، معترفاً بأن الفريق قدم أسوأ شوط له هذا الموسم خلال مواجهة بني ياس في الجولة الماضية، حيث غابت الفاعلية الهجومية وصناعة الفرص.



وأضاف أنه قام بتحليل المباراة مع اللاعبين وطالبهم باستعادة مستواهم المعهود وتقديم أداء ممتع يرضي طموحات الجماهير، كما استبعد تأثير الصيام على أداء الفريق، مؤكداً أن اللاعبين معتادون على هذه الأجواء وقادرون على الحفاظ على جاهزيتهم البدنية معرباً عن أمله في العودة من خورفكان بالنقاط الثلاث.