كايو: انتصار معنوي مهم قبل مواجهة الاتحاد في «نخبة آسيا»



أكد كايو كانيدو لاعب الوحدة أن الفوز على عجمان بعد عدة مباريات لم يحقق خلالها الفريق أي انتصار شكل دفعة معنوية مهمة لـ«العنابي» قبل المواجهة المرتقبة أمام اتحاد جدة في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا للنخبة، مشدداً على أن اللاعبين دخلوا المباراة بضرورة حصد النقاط الثلاث، وتعويض إخفاقات المباريات السابقة لتعزيز الثقة قبل المباراة المهمة.



واستعاد الوحدة ذاكرة الانتصارات بتخطي عجمان 2 ـ 0 في الجولة 18 من دوري المحترفين، وذلك قبل المواجهة المهمة على ملعبه باستاد آل نهيان يوم 3 مارس المقبل أمام الاتحاد في البطولة الآسيوية.



وقال كايو: «بالتأكيد فوز معنوي مهم للغاية قبل العودة لدوري الأبطال الذي نوجه كامل تركيزنا نحوه، خاصة وأن المواجهة المقبلة تعد تحدياً من العيار الثقيل، أمام فريق يضم عناصر مميزة ويتمتع بخبرة كبيرة».



وأضاف: «ندرك صعوبة المهمة وأنها مباراة مصيرية، لكننا نطمح لمواصلة مشوارنا القاري بعدما أثبتنا قدرتنا على المنافسة، لاسيما وأننا سنلعب على أرضنا وبين جماهيرنا ولا نمثل فريق الوحدة فقط، بل دولة الإمارات».



ودعا كايو جماهير الوحدة إلى مؤازرة اللاعبين في المدرجات، مؤكداً أن دعم الجمهور للاعبين سيكون له عامل حاسم في المواجهة المقبلة.



وعن إمكانية عودة الوحدة إلى المنافسة على لقب الدوري، خصوصاً بعد تعثر شباب الأهلي بالتعادل مع الوصل، أوضح أن الفريق يتعامل بواقعية مع حسابات المنافسة، وأن كل شيء ممكن في كرة القدم، مبيناً «سنخوض المباريات المتبقية من الدوري بطموح الفوز، وإذا تعذرت المنافسة سنقاتل من أجل إنهاء الموسم في أفضل مركز ممكن».



وأشار كايو إلى أن التغيير الفني كان له أثر طبيعي على الأداء في ظل حاجة اللاعبين إلى الوقت للتأقلم مع أفكار الجهاز الفني الجديد، لافتاً إلى أن الفريق يقدم أداء جيداً رغم بعض الغيابات باستثناء مواجهة الجزيرة السابقة في الديربي التي ظهر فيها الفريق بشكل غير مرض.