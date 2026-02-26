دبا يطلب «النصر» من العميد لمغادرة مراكز الهبوط



يستقبل دبا ضيفه النصر في مباراة مهمة للفريقين الطامحين لنيل النقاط الثلاث، وذلك لتحسين مركزيهما في سلم الترتيب، وتقام المباراة التي تجيء لحساب الأسبوع 18 من دوري أدنوك للمحترفين، مساء غد الجمعة، في تمام الساعة التاسعة والنصف، بملعب «تحفة النواخذة» بنادي دبا، وخسر صاحب الأرض مباراته في الجولة الماضية أمام كلباء بنتيجة 2-1، ليعود من جديد لسكة الهزائم، بعد سلسلة من النتائج الإيجابية التي رفعت رصيد الفريق إلى 12 نقطة، في المركز قبل الأخير، ويخوض رفاق الحارس محمد الرويحي حامي عرين النواخذة، مباراة النصر بشعار الفوز فقط دون سواه، وذلك من أجل مغادرة مراكز الهبوط، التي ظل دبا قابعاً فيها لفترة طويلة، ولا يزال الخطر يحيط بشكل كبير بالفريق، ولذلك، لا بد من صحوة وسط دبا، من أجل مغادرة المركز الحالي، والذي يؤدي حال استمرار النتائج السلبية للهبوط لدوري الهواة.



وفي المقابل، يزور النصر دبا للمرة الأولى هذا الموسم، وعين اللاعبين على نيل النقاط الثلاث، وتحقيق الفوز على النواخذة، على الرغم من صعوبة المهمة لكلا الفريقين، ويملك العميد 22 نقطة، محتلاً بها المركز السابع، خلف عجمان السادس برصيد 23 نقطة.



بدوره، أكد مدرب دبا سيبريان بانايت، تنتظرنا مباراة صعبة أمام فريق كبير بقيمة نادي النصر، الذي يضم مجموعة من اللاعبين الجيدين من المستوى العالي، لافتاً إلى أن التحضيرات مضت بشكل جيد، وقد أغلقنا ملف المباراة الماضية أمام نادي كلباء، والتي لم نكن نستحق فيها الخسارة، وتركيزنا منصبّ حالياً على مواجهة نادي النصر، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية، داعياً لاعبي فريقه إلى ضرورة التركيز طوال الوقت، والبعد عن الأخطاء، ولم يدلِ مدرب دبا بأي معلومات حول إصابة نجم الفريق العراقي مهند علي «ميمي»، الذي تعرض للإصابة خلال مباراة كلباء، وغادر أثناء الشوط الثاني، بعد تعرضه لإصابة على مستوى الكاحل.



من جهته، وصف مدرب النصر، سلافيسا يوكانوفيتش، مواجهة الجمعة بالمهمة، والفريق يجب أن يكون في كامل التركيز، عقب النتائج الأخيرة، وقال: يجب أن يقدم النصر أفضل ما لديه، من أجل استعادة الثقة، ونخوض مباراة دبا بشعار الفوز.