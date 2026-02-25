كلباء والظفرة تكريس العقدة ورد الاعتبار



بنشوة استعادة نغمة الانتصارات وتحقيق الفوز على دبا بعد 10 جولات عجاف يستقبل كلباء على أرضية ملعبه فريق الظفرة المثخن بجراح النتائج الأخيرة في الدوري، وذلك عندما يلتقي الفريقان في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء «الخميس» ضمن مواجهات الأسبوع 18 لدوري أدنوك للمحترفين ويسعى كل طرف إلى نيل العلامة الكاملة وإلى تحسين مركزه ضمن ترتيب الدوري.



ويحتل كلباء المركز الثامن برصيد 19 نقطة حيث تمكن من تكرار فوزه على دبا قبل 4 أيام واستعادة رجال المدرب العراقي غازي الشمري نغمة الانتصارات من جديد ولذلك تبدو معنويات اللاعبين عالية وهناك رغبة في تحقيق الفوز الثاني على التوالي ورد اعتبار هزيمة الذهاب أمام الظفرة الذي جرع النمور مرارة الهزيمة بثلاثية نظيفة بعد أداء باهت من كلباء خلال تلك المباراة.



وفي المقابل يزور الظفرة ملعب كلباء من أجل مسح الصورة المهزوزة التي ظهر بها الفريق أمام شباب الأهلي الوصيف ضمن الجولة 17 بعد أن أودع الفرسان 5 أهداف في مرمى أمجد السيد حامي عرين فارس الظفرة ولذلك يخوض المدرب زيلكو بيتروفيتش مباراة اليوم بدوافع عدة أبرزها ضرورة تكرار الفوز على النمور للابتعاد أكثر من مناطق القاع إلى جانب مصالحة الجمهور بعد خماسية شباب الأهلي الأخيرة، فهل ينجح كلباء في رد اعتباره أم يكرس الظفرة العقدة بملعب النمور.



بدوره أشار العراقي غازي الشمري مدرب كلباء إلى أن الفترة التحضيرية للمباراة كانت أقصر من سابقاتها، لذلك تعاملنا معها بتفاصيل دقيقة، وخاصة في ما يتعلق بموضوع الاستشفاء والجوانب التكتيكية التي ركزنا عليها بشكل كبير، ولفت إلى أن اللاعبين على قدر عالٍ من المسؤولية، ويدركون تماماً قيمة هذه المرحلة من الموسم. نتمنى أن يكونوا جميعاً على قدر التحدي من حيث الجاهزية والتركيز، وخصوصاً أن المباراة أمام فريق قريب منا في جدول الترتيب، وتابع الأهم بالنسبة لنا أن نظهر بصورة قوية، وأن نواصل مشوار الانتصارات الذي حققناه في المباراة الماضية، واللاعبون يشعرون بعظم المسؤولية.



من جهته أكد المونتنيغري زيليكو بتروفيتش، المدير الفني لنادي الظفرة، أهمية مواجهة كلباء مؤكداً جاهزية فريقه لخوض اللقاء بروح قتالية عالية، مشدداً على أن اللاعبين يدركون تماماً أهمية المباراة وقيمتها في هذه المرحلة من المنافسة، مشيراً إلى أن الجميع مطالب ببذل أقصى الجهود دفاعاً عن شعار النادي وكيانه، وأضاف إن العمل بروح الفريق والتركيز الكامل داخل أرضية الملعب يمثلان مفتاح تحقيق نتيجة إيجابية.



وكشف بتروفيتش عن إمكانية إجراء بعض التغييرات الفنية على التشكيلة وفقاً لمجريات اللقاء، مختتماً حديثه بالتأكيد على جاهزية لاعبيه لخوض التحدي بثقة وإصرار.