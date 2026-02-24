الوحدة يخشى انتفاضة بركان عجمان

يستقبل الوحدة على ملعبه باستاد آل نهيان بأبوظبي، عند الساعة التاسعة والنصف من مساء غد، الأربعاء، فريق عجمان، في مواجهة مفتوحة على كل الاحتمالات، ضمن الجولة الثامنة عشرة من دوري المحترفين.

ويدخل الوحدة المباراة باحثاً عن تعويض إخفاق الجولة الماضية بعد خسارته في الديربي 1-2 أمام الجزيرة، ولإيقاف نزيف النقاط الذي أبعد الفريق عملياً عن صراع المنافسة على درع الدوري، إذ يحتل المركز الثالث برصيد 30 نقطة، واتسع الفارق بينه وبين ثنائي الصدارة شباب الأهلي والعين إلى 11 نقطة، علماً بأن لديه مباراة مؤجلة مع شباب الأهلي من الجولة 16.



ولن تكون مهمة الوحدة سهلة في مواجهة عجمان الذي حقق ثلاثة انتصارات متتالية في الجولات الأخيرة، ارتقى بها إلى المركز السادس على لائحة الترتيب برصيد 23 نقطة.

وبين سعي الوحدة للتعويض وانتفاضة بركان عجمان المتفجر في الآونة الأخيرة مع مدربه غوران، ستكون المباراة على صفيح ساخن، خاصة وأن جماهير «العنابي» غاضبة من تراجع نتائج الفريق، لا سيما بعد خروجه من كأس رئيس الدولة على يد يونايتد الذي يلعب في الدرجة الأولى، والابتعاد عن المنافسة على الصدارة.



وسيحاول الوحدة الفوز للحفاظ على المركز الثالث على أقل تقدير، إذ في حال تحقيق نتيجة أخرى غير الفوز، قد يخسر الفريق مركزه وينقض عليه الوصل أو الجزيرة في حال انتصار أي منهما في الجولة ذاتها.

أما عجمان، فيدخل المباراة من دون ضغوط كحال الوحدة، ويعزز طموحه نتائجه أمام «العنابي» في السنوات الأخيرة، والتي لم تشهد تفوق فريق بشكل مطلق على الآخر.