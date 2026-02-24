الصدارة حائرة.. هل تستمر لعبة الكراسي الموسيقية بين شباب الأهلي والعين حتى نهاية الدوري؟



بعد أن انحصر الصراع على لقب دوري المحترفين هذا الموسم بين شباب الأهلي والعين، يأخذ سباق الصدارة منحى طريفاً رغم شراسة المنافسة بين الثنائي، إذ أصبحت القمة بمثابة لعبة «كراسي موسيقية» بين الفريقين، بناء على ما تظهره أرقام ونتائج الجولات الأخيرة من المسابقة.



ويتصدر العين جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 41 نقطة من 17 مباراة حقق فيها الفوز في 12 مباراة وتعادل في 5 وهو الفريق الوحيد الذي لم يخسر في الدوري هذا الموسم.

ويأتي شباب الأهلي في المركز الثاني بنفس الرصيد 41 نقطة ولكن من 16 مباراة من الفوز في 13 مواجهة والتعادل في مباراتين وخسارة وحيدة، ولديه مباراة مؤجلة من الأسبوع الـ 16 مع الوحدة.



في الجولة قبل الماضية (الجولة 15) تصدر شباب الأهلي الترتيب بعد الفوز على الشارقة برباعية، هذه الصدارة استمرت ليوم واحد فقط قبل أن يعود العين للقمة في اليوم التالي بنفس رصيد النقاط بعد الفوز على الجزيرة 1-0.



وتكررت لعبة الكراسي الموسيقية في الجولة التالية، ولكن بشكل مختلف، إذ ورغم تعثر العين بالتعادل مع النصر 1-1، وفقدانه نقطتين ثمينتين إلا أنه استمر على القمة بعد أن غاب شباب الأهلي عن الجولة الـ 16 نتيجة خوضه منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، ليعود في الأسبوع التالي ويخطف «الفرسان» الصدارة عقب فوزه العريض على الظفرة بخماسية نظيفة اقتنص بها القمة بفارق 3 نقاط عن العين.



لكن تلك الصدارة لم تدم سوى يومين فقط، بعد أن حقق العين فوزاً صعباً وبشق الأنفس على حساب بني ياس في الجولة الماضية 3-2، أعاده مجدداً إلى الصدارة بفارق المواجهات المباشرة مع شباب الأهلي.



ورغم أن شباب الأهلي يمتلك فرصة الانفراد بالصدارة من مباراته المؤجلة مع الوحدة، إلا أن الفارق البسيط في عدد المباريات والنتائج يؤكد أن الصدارة بين شباب الأهلي والعين قابلة للتبدل في كل جولة، خصوصاً وأن كليهما قادر على مواصلة الانتصارات.



فشباب الأهلي نجح في معادلة الرقم القياسي لأطول سلسلة انتصارات متتالية في دوري المحترفين بـ 10 مباريات متتالية.



والعين واصل نتائجه وحقق أطول سلسلة لا خسارة في تاريخه في الدوري بوصوله إلى 24 مباراة متتالية من دون خسارة.



وتبدو لعبة الكراسي الموسيقية على الصدارة سوف تستمر بين الفريقين ويمتد الصراع حتى الجولات الأخيرة، إذ لا يوجد فريق متصدر حتى الآن بفارق واضح ومريح، وكل جولة تحمل معها

فرصاً جديدة لتبديل الصدارة بحسب النتائج، حيث ينتظر كل فريق تعثر الآخر للانقضاض والانفراد بالقمة، لا سيما وأن هناك مباريات مباشرة وديربيات قد يكون لها دور كبير في حسم درع الدوري الموسم الحالي.