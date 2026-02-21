كلباء يحسم نتيجة الديربي أمام دبا ويقفز 3 مراكز في دوري المحترفين



عمق كلباء جراح دبا وتمكن من تكرار الفوز عليه بنتيجة 2 ـ 1 خلال مواجهة الديربي التي أقيمت ضمن الجولة 17 من دوري أدنوك للمحترفين، وسجل هدفي كلباء الإيراني شهريار موغانلو في الدقيقتين 49 «ركلة جزاء» و87، وأحرز يتيمة دبا كارلوس فينسيوس في الدقيقة 58 ليتخلى كلباء عن المركز الـ11 متقدماً نحو المركز الثامن برصيد 19 نقطة وبقي دبا في المركز قبل الأخير برصيد 12 نقطة.



لم يرتق الشوط الأول إلى مستوى الطموحات وغابت الفرص الحقيقية أمام المرمى باستثناء فرصة لاعب كلباء لينادرو التي علت العارضة بقليل، إلى جانب مقصية عبد الله سلطان «الرائعة» التي لم يكتب لها النجاح من جانب دبا الفجيرة، وكانت الدقائق الأولى لانطلاقة الشوط الأول شهدت مغادرة العراقي مهند علي ميمي محترف دبا أرضية الملعب بسبب الإصابة والتي تعرض لها على مستوى الكاحل ليدخل ايدوكول بديلاً وينتهي الشوط الأول كما بدأ دون اهتزاز الشباك.



مع انطلاقة شوط المدربين وقع حارس دبا محمد الرويحي في المحظور بعد عرقلته للاعب كلباء سامان قدوس داخل منطقة الجزاء وهي اللقطة التي عاود فيها الحكم سهيل عبدالله تقنية الفيديو ليتم احتساب ركلة جزاء لمصلحة النمور انبرى لها اللاعب شهريار موغانلو محرزاً هدف فريقه الأول في الدقيقة 49، ولم تستمر فرحة النمور بالهدف طويلاً بعد تمكن كارلوس فينسيوس من إدراك التعادل لدبا بعد أن سدد كرة قوية فشلت محاولات الحارس حمد المنصوري في صدها هدف تعادلي جاء في الدقيقة 58، وفي آخر أنفاس اللقاء تمكن شهريار من استغلال خطأ مشترك بين الحارس الرويحي والدفاع الذي فشل في إبعاد الكرة خارج منطقة الجزاء لتسقط أمام شهريار الذي أودعها الشباك محرزاً هدف الفوز الغالي لفريقه وهو السابع له في الدوري لتنتهي المباراة بفوز كلباء بنتيجة 2 ـ 1.