العين يسعى لتجاوز الوداع الخليجي على حساب بني ياس



يحل العين ضيفاً ثقيلاً على بني ياس، في التاسعة والنصف من مساء الأحد، في ختام مباريات الجولة الـ17 من دوري المحترفين، في مواجهة ساخنة ولا تقبل القسمة على اثنين، في ظل دوافع كثيرة لدى كلا الفريقين ما يرفع من سخونتها وإثارتها.



العين يتطلع إلى العودة إلى قمة الترتيب بعد أن فقدها عقب فوز شباب الأهلي على الظفرة بخماسية، إلا أن تلك العودة قد تكون مؤقتة نظراً لأن شباب الأهلي لعب مباراة أقل.



ويحتل العين الوصافة برصيد 38 نقطة بفارق ثلاث نقاط خلف شباب الأهلي (41 نقطة)، ويسعى إلى مواصلة الضغط على «الفرسان» في سباق المنافسة على اللقب بعد أن انحصرت الدرع بين العين وشباب الأهلي عقب ابتعاد الوحدة بخسارته في الديربي من الجزيرة.



ويأمل العين مداواة جراحه والعودة إلى سكة الانتصارات بعد نتائج محبطة في آخر مباراتين، عقب التعادل الأخير مع النصر في الدوري والذي فقد على إثره نقطتين ثمينتين، قبل الخروج المخيب للفريق من بطولة الأندية الخليجية على ملعبه وبين جماهيره على يد القادسية الكويتي، ما يجعل مواجهة العين أمام بني ياس فرصة للفريق لمداواة جراحه والإبقاء على حظوظ المنافسة في الدوري.



في المقابل لن تكون مهمة بني ياس بالسهلة، خصوصاً أن الفريق يصارع من أجل الهروب من شبح الهبوط، إذ يحتل المركز الأخير في جدول الترتيب برصيد 11 نقطة.



ولا تزال أمام بني ياس الفرصة سانحة لتعديل وضعه قبل فوات الأوان، حيث الفارق بينه وبين أكثر من فريق لا يتعدى نقاطاً ضئيلة يستطيع معها تأمين نفسه، بينما في حالة استمرار نتائجه السلبية سيكون في وضع لا يحسد عليه.



ويسعى بني ياس إلى تحقيق أول انتصار له على ملعبه هذا الموسم بعد أن تعرض لـ10 هزائم، وحقق الفوز في 3 مباريات فقط، وتعادل في مباراتين.



ويتفوق العين على بني ياس في مواجهات الدوري إجمالاً، بالفوز في 17 مباراة مقابل 4 انتصارات فقط لبني ياس، والتعادل في 8 مباريات، بينما لم يتمكن بني ياس من تحقيق أي انتصار على العين في آخر 9 مواجهات في الدوري وتحديداً منذ عام 2021.