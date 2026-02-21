خورفكان يتطلع إلى محو آثار خماسية عجمان بملعب «النصر»



يتطلع فريق خورفكان إلى محو آثار هزيمته بالخمسة أمام عجمان خلال الأسبوع الـ16 من دوري أدنوك للمحترفين، وهي الخسارة التي أغضبت جمهور الخور الذي صب غضبه على اللاعبين، خصوصاً أن الفريق ومنذ زمن طويل لم يتلقَ هزيمة بهذا الكم من الأهداف على أرضية ملعبه في خورفكان.



وقام الجهاز الفني للفريق بقيادة المدرب الكرواتي، دامير كرزنار، بمراجعة شريط مباراة عجمان لتصحيح الأخطاء الكارثية التي وقع فيها اللاعبون، ويحتل خورفكان المركز الثامن برصيد 18 نقطة، ولم يؤمن النسور موقفه من البقاء مع الكبار في ظل التقارب الكبير في النقاط بين خورفكان والفرق التي تليه في سلم الترتيب، والتي يتهددها خطر الهبوط إلى دوري الهواة.



ورفع رفاق الحارس أحمد الحوسني، شعار «النصر» بملعب آل مكتوم، لكن المهمة لن تكون سهلة بعد استعادة العميد بريقه المفقود وتقديم أفضل المباريات في الجولات الأخيرة، والتي كان آخرها تحقيق التعادل أمام العين في الدوري بملعب هزاع بن زايد.



من جهته قال المدرب دامير كرزنار: خورفكان تلقى خسارة قاسية وغير مرضية في الجولة الماضية، وأعتقد أن الفريق سيستفيد من أخطائه. لافتاً إلى أنه عكف طوال الأسبوع المنصرم على معالجة الهفوات، وتم وضع الخطة التي يمكن أن تعيد النسور إلى التحليق من جديد في دوري أدنوك للمحترفين، محذراً في ذات الوقت من خطورة ⁠النصر الذي يجيد الهجوم مع استغلال المساحات.



وشدد على ضرورة اللعب بتركيز عالٍ، وأن يكون ⁠التكتيك الدفاعي حاضراً، لافتاً إلى أن الخيارات الهجومية لدى فريقه محدودة بسبب الإصابات «لكننا نملك عدداً من اللاعبين الجيدين».



من جهته قال المغربي طارق تيسودالي، محترف خورفكان: نخوض مباراة في غاية الأهمية، ونعرف مدى قوة الفريق المضيف. مشيراً إلى أنه وزملاءه اللاعبين رفعوا شعار الفوز والعودة من دبي بنتيجة إيجابية تعزز من موقعهم ضمن ترتيب الدوري.