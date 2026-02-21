بعد الخماسية القاسية.. بيتروفيتش يلجأ إلى التغيير لتصحيح مسار الظفرة



أكد المونتنيغري زيلكو بيتروفيتش مدرب الظفرة أن المرحلة المقبلة قد تشهد اللجوء إلى بعض التغييرات التي قد تمكن الفريق من البقاء في دوري المحترفين، مشيراً إلى أن الظفرة بحاجة إلى استعادة الثقة للعودة إلى النتائج الإيجابية مثلما كان عليه الحال في بداية الموسم.



وقال بيتروفيتش في تصريحاته تعليقاً على الخسارة بخماسية على أرضه أمام شباب الأهلي، ضمن الجولة 17 من دوري المحترفين: إنه من الصعب تقبل خسارة ثقيلة مثل هذه، وحتى رغم الفوارق الفنية أمام متصدر الدوري فلا تبرر استقبال أهداف سهلة بهذه الطريقة.



وأضاف أن مواجهة فرق كبيرة بحجم شباب الأهلي تمثل اختباراً مهماً، لكن طريقة الخسارة كانت مؤلمة، خصوصاً مع الأخطاء التي كلفت الفريق أهدافاً كان بالإمكان تفاديها.



وشدد بيتروفيتش على أن المرحلة المقبلة تتطلب مراجعة شاملة وإجراء تغييرات ضرورية من أجل تصحيح المسار، مشدداً على أهمية استعادة ثقة اللاعبين سريعاً، والعمل بتركيز أكبر لضمان بقاء الفريق في دوري المحترفين، لا سيما بعد تراجعه إلى المركز العاشر برصيد 17 نقطة.