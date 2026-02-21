ميلانيتش يعترف: الوحدة غير مقنع.. واستقبلنا أهدافاً سهلة



أعرب السلوفيني داركو ميلانيتش، مدرب الوحدة، عن خيبة أمله عقب خسارة فريقه أمام الجزيرة 1-2 في ديربي أبوظبي، مساء أمس، في الجولة الـ17 من دوري المحترفين، مؤكداً أن الأخطاء الدفاعية كلفت الفريق نتيجة المباراة.



وقال ميلانيتش إن الوحدة لم يكن على مستوى التطلعات، خصوصاً من الناحية الدفاعية، موضحاً أن الفريق استقبل أهدافاً سهلة كان بالإمكان تفاديها.



وأضاف: «لسنا سعداء بالنتيجة، وكان يجب أن نلعب المباراة بطريقة مغايرة، فعندما تستقبل أهدافاً بهذه السهولة، يصبح التعويض أمراً صعباً للغاية».



وأشار المدرب السلوفيني إلى أن فريقه نجح في العودة إلى أجواء اللقاء مرة واحدة، لكن ذلك جاء متأخراً، قبل أن يتمكن الجزيرة من استعادة التقدم مجدداً قبل دقائق من نهاية المباراة، ما صعب المهمة في العودة.



واعترف ميلانيتش بأن الأداء العام للوحدة لم يكن مقنعاً، مشيراً إلى أن ضغط المباريات أحد العوامل المؤثرة، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن هذه المبررات لا تغير من حقيقة أن النتيجة غير مرضية، مؤكداً ضرورة طي الصفحة سريعاً والعمل على تصحيح الأخطاء للعودة إلى المسار الصحيح في الجولات المقبلة.



يذكر أن الجزيرة وضع حداً لسلسلة سلبية أمام الوحدة امتدت 10 مباريات دون فوز في الدوري (7 خسائر و3 تعادلات)، وحقق أول انتصار عليه منذ ديسمبر 2020، كما سجل أول فوز له على ملعب الوحدة في الدوري منذ عام 2018.