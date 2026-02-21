ماذا قال مدرب الجزيرة بعد الانتصار في الديربي.. ورأيه في ركلة جزاء كايو؟



أكد الهولندي مارينو بوشيتش مدرب الجزيرة أن فريقه استحق الفوز على الوحدة في ديربي أبوظبي ضمن الجولة 17 من دوري المحترفين، مشدداً على أن لاعبيه فرضوا أفضليتهم معظم فترات اللقاء وأظهروا شخصية قوية بعد هدف التعادل.



وقال بوشيتش في تصريحاته عقب اللقاء إن المباراة جاءت على مستوى التوقعات من حيث الإثارة والندية، موضحاً أن الجزيرة دخل اللقاء بتركيز عالٍ ونجح في بسط سيطرته منذ الدقائق الأولى.

وأضاف: «بدأنا المباراة بشكل جيد للغاية، وكنا الطرف الأكثر تحكماً في مجريات اللقاء، ولم نسمح للمنافس بخلق فرص حقيقية، في المقابل صنعنا فرصتين واضحتين للتقدم».



وأشار المدرب الهولندي إلى أن الأفضلية في الشوط الأول لم تدفع فريقه للاسترخاء، مؤكداً أنه شدد بين الشوطين على ضرورة الحفاظ على التركيز ورفع نسق الأداء واللعب بشراسة أكبر، وهو ما انعكس سريعاً بهدف التقدم في بداية الشوط الثاني واستمرار السيطرة على مجريات اللقاء.



وعن ركلة الجزاء التي جاء منها هدف التعادل للوحدة، أوضح بوشيتش أنه لم يستوعب القرار، وقال: «استمرت أفضليتنا حتى بعد هدف التعادل من ركلة جزاء بصراحة لم أفهمها، لكني لن أعلق على تفاصيلها وسأترك التعليق عليها للخبراء والمحللين».



وأوضح أن فريقه تعامل بصورة مثالية مع هدف التعادل، ولم يسمح له بالتأثير في الأداء الذهني وتنظيم اللاعبين داخل الملعب، ليأتي هدف الفوز عن طريق البديل فينسيوس ميلو تأكيداً على رغبة اللاعبين في حسم المواجهة، مشدداً على أن الإصرار على تحقيق الانتصار ظل واضحاً حتى صافرة النهاية.



وختم بوشيتش تصريحاته، مؤكداً أن الفوز في الديربي يمثل دفعة معنوية كبيرة للفريق في المرحلة المقبلة من الموسم.