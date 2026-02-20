الجزيرة يهزم الوحدة ويفك عقدته في ديربي أبوظبي



حسم الجزيرة ديربي أبوظبي لصالحه بفوزه على الوحدة 2-1، اليوم الجمعة، على استاد آل نهيان، لحساب الجولة 17 من دوري المحترفين.



وتمكن الوحدة من فك عقدة لازمته طوال 6 سنوات في مواجهاته أمام الوحدة، لينجح في تحقيق الفوز الأول له في الديربي بعد 10 مباريات متتالية لم يتذوق فيها الجزيرة طعم الفوز، إذ كان آخر فوز للجزيرة في الديربي في ديسمبر عام 2020.



سجل ثنائية الجزيرة خليفة الحمادي (58)، وفينسيوس ميلو (82)، بينما سجل هدف الوحدة عمر خريبين من ركلة جزاء (80).



جاء الشوط الأول متكافئاً بين الفريقين إلى حد بعيد، رغم أن الجزيرة سنحت له فرصتان محققتان عن طريق تراوري ونبيل فقير، إذ نجح حارس الوحدة في التصدي لانفراد من تراوري، فيما تدخل عبدالله حمد في الوقت المناسب قبل أن يسدد فقير في المرمى.



وتألق ويليان روشا في إبعاد كرة خطيرة قبل أن تصل إلى عمر خريبين، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.



ارتفع نسق الأداء في الشوط الثاني، ورغم استحواذ الوحدة إلا أن هجمات الجزيرة شكلت خطورة واضحة على مرمى أصحاب الأرض.



ونجح المدافع خليفة الحمادي في إحراز هدف التقدم للجزيرة بعدما قابل عرضية ميلسون مباشرة في المرمى في الدقيقة 58.



واستبسل دفاع الجزيرة في الذود عن مرماه بعد أن أبعد روشان فرصة هدف محقق أمام كايو في الدقيقة 75.



وترجم الوحدة ضغطه الهجومي إلى هدف التعادل أحرزه عمر خريبين من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو بعد خطأ من بانزا ضد كايو كانيدو.



لم يهنأ الوحدة كثيراً بالتعادل بعدما سجل البديل فينسيوس ميلو الهدف الثاني للجزيرة مستغلاً ارتباك من دفاع الوحدة في الدقيقة 82.



بهذه النتيجة، رفع الجزيرة رصيده إلى 28 نقطة، وتقدم للمركز الرابع مؤقتاً، فيما توقف رصيد الوحدة عند 30 نقطة في المركز الثالث، ليبتعد كثيراً عن سباق المنافسة على درع دوري المحترفين.