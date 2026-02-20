كلباء ودبا.. ديربي الهروب من القاع وتصحيح الأوضاع



يسعى كلباء لوضع حد لهزائمه في دوري المحترفين والعودة إلى جادة الانتصارات، وذلك عبر مباراة الديربي الذي يجمعه بجاره دبا الفجيرة يوم غدٍ السبت، وذلك ضمن الجولة 17 من دوري أدنوك للمحترفين، والذي يقام في تمام الساعة التاسعة والنصف على ملعب كلباء، في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين، عنوانها الأبرز «لا بديل عن الفوز». ولا تزال وضعية الفريقين حرجة إذ يحتل كلباء المركز 11 برصيد نقطة ودبا الثالث عشر برصيد 12 نقطة.



ويدخل كلباء صاحب الأرض اللقاء بطموح إيقاف نزيف النقاط والعودة إلى سكة الانتصارات، بعدما عاندته النتائج خلال أكثر من 10 جولات في فترة المدرب السابق الصربي فوك رازوفيتش، الذي أقيل قبل أسبوع بسبب تراجع النتائج، ليبقى الفريق في المركز الحادي عشر برصيد 16 نقطة. وكان «النمور» قد خسروا مباراتهم الماضية أمام الجزيرة بنتيجة 1-2، ما ضاعف من أهمية الديربي لتصحيح المسار.



في المقابل، يحتل دبا الفجيرة المركز قبل الأخير برصيد 12 نقطة، مع مباراة مؤجلة أمام الشارقة من الجولة الماضية بسبب مشاركة الأخير آسيوياً أمام ناساف الأوزبكي. ويدخل «النواخذة» المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد فوز ثمين على بني ياس في الجولة 15، ما منح الفريق دفعة معنوية كبيرة قبل الديربي.



وأكد مدرب كلباء العراقي غازي الشمري أن فريقه أكمل تحضيراته للمباراة، مشيراً إلى العمل على معالجة أخطاء مواجهة الجزيرة، وأن اللاعبين يتمتعون بجاهزية فنية وبدنية عالية، إضافة إلى شعور كبير بالمسؤولية. وقال الشمري: إن الديربي «يجب أن يُلعب بعقلية نهائي كؤوس» نظراً لأهميته في هذه المرحلة، موضحاً أن الفائز سيحصد «6 نقاط» بحكم تقارب الفريقين في جدول الترتيب.



من جانبه، شدد مدرب دبا سيبريان بانيات على أهمية التركيز طوال دقائق اللقاء، مؤكداً أن فريقه وصل إلى مرحلة جيدة من الجاهزية ولا يعاني من أي غيابات، معبراً عن ثقته الكبيرة في جميع اللاعبين. وأضاف أن دبا يتطور من مباراة لأخرى على المستويات الفنية والبدنية وحتى في النتائج.



ودعا بانيات جماهير فريقه إلى الحضور بكثافة في مدرجات ملعب كلباء ومساندة اللاعبين، أملاً في تحقيق نتيجة إيجابية تعزز حظوظ «النواخذة» في الابتعاد عن مناطق الخطر.