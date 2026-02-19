شباب الأهلي ضيفاً ثقيلاً على الظفرة لاسترداد الصدارة



يحل شباب الأهلي ضيفاً ثقيلاً على الظفرة، في التاسعة والنصف من مساء غد، الجمعة، على ملعب الأخير باستاد حمدان بن زايد بمنطقة الظفرة، في اليوم الافتتاحي لمباريات الجولة الـ17 من دوري المحترفين.



ويدخل شباب الأهلي المباراة باحثاً عن استرداد صدارة ترتيب الدوري، والانفراد بها، حيث كان قد غاب الفريق عن مواجهات الجولة الـ16 بسبب المشاركة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويمتلك شباب الأهلي 38 نقطة في رصيده في وصافة الترتيب بنفس رصيد العين، لكن شباب الأهلي لعب مباراة أقل، وبإمكانه استغلال تعثر العين في الجولة الماضية أمام النصر وتوسيع الفارق معه في الصدارة.



ويسعى شباب الأهلي لاستثمار الحالة المعنوية الجيدة للفريق بعد التأهل إلى دور الـ16 في البطولة الآسيوية على الرغم من خسارته خارج أرضه أمام الأهلي 4 ـ 3، إلا أنه حجز مقعده في الدور المقبل مستفيداً من نتائج بقية الفرق في الجولة الأخيرة.



وسيحاول الجهاز الفني للفريق بقيادة المدرب البرتغالي باولو سوزا مواصلة النتائج المذهلة للفريق على الصعيد المحلي، والوصول إلى الانتصار العاشر على التوالي، إذ نجح الفريق في تحقيق 9 انتصارات متتالية منذ الفوز على الشارقة في أكتوبر من العام الماضي، وحتى الفوز الأخير في الدوري ومن الصدف الغريبة أنه أيضاً على حساب الشارقة 4 ـ 1 في الجولة الـ15.



في المقابل، يأمل الظفرة استعادة ذاكرة الانتصارات في الدوري بعدما غاب عن الفوز في المباريات الخمس الأخيرة، تعرض خلالها للهزيمة في ثلاث مباريات وتعادل في مباراتين وحصد نقطتين فقط من أصل 15.



وكان الظفرة قد تراجع في جدول الترتيب إلى المركز العاشر بعد أن كان يسير بشكل جيد على مستوى النتائج، لكن المباريات الأخيرة شهدت تعثر الفريق، ليتوقف رصيده عند 17 نقطة، ويسعى إلى العودة للمنطقة الدافئة مجدداً.