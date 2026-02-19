الوحدة يستقبل الجزيرة.. ديربي أبوظبي بأجواء رمضانية



تتجه الأنظار في التاسعة والنصف من مساء غد، الجمعة، صوب استاد آل نهيان، لمتابعة مواجهة منتظرة تجمع بين الوحدة والجزيرة، ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري المحترفين، في ديربي أبوظبي الذي يقام وسط أجواء رمضانية.



ويأتي الديربي في الثلث الأخير من الدوري بعد أن اتضحت بنسبة كبيرة معالم المنافسة، إذ ورغم أن لكل فريق دوافعه لكن الديربي بين الجارين لا يعترف سوى بلغة الرغبة في الانتصار لكونه مواجهة بطابع خاص بين الفريقين وجماهيرهما.



الوحدة صاحب الأرض يدخل اللقاء باحثاً عن مواصلة تفوقه على غريمه في السنوات الأخيرة وتكريس عقدته وتحديداً في آخر 5 سنوات، إذ في آخر 10 مواجهات حقق الوحدة الفوز في 7 مباريات وتعادل في 3، ولم يخسر أمام الجزيرة منذ ديسمبر 2020، إلى جانب تفوق الوحدة التاريخي على الجزيرة في دوري المحترفين، حيث التقيا 33 مرة، نجح الوحدة في تحقيق الانتصار في 14 مباراة، آخر في الدور الأول الموسم الحالي بهدف نظيف، مقابل فوز الجزيرة في 9 مباريات، وحضر التعادل في 10 مباريات.



ويعود الوحدة لمنافسات الدوري بعد التأهل في دوري أبطال آسيا للنخبة، لكنه تعرض لخسارة أمام الهلال في ختام مرحلة الدوري مع وضعه أمام مواجهة متكررة أمام الاتحاد في دور الـ16.

وستكون مواجهة الغد فرصة أمام الوحدة لإعادة الأمل في العودة إلى المنافسة على لقب الدوري بعدما ابتعد عنه في الأسابيع الماضية بسبب تراجع النتائج، إذ يحتل الوحدة المركز الثالث برصيد 30 نقطة، ويأمل تقليص الفارق مع الصدارة.



ويستعيد الوحدة بعض العناصر أبرزهم تاديتش بعد غيابه آخر مباراة في آسيا للإيقاف، وفاكوندو وأوغبو لانتهاء الإيقاف المحلي نتيجة البطاقة الحمراء.



أما الجزيرة، فيدخل المباراة ساعياً لتحقيق انتصار ثان على التوالي بعد استعادة ذاكرة الفوز في الجولة الماضية بالفوز خارج ملعبه على كلباء 2 ــ 1، بعد 3 مباريات متتالية حصد خلالها نقطة واحدة.



ويأمل الجزيرة أن يواصل صحوته، ويحتل المركز الخامس برصيد 25 نقطة، بفارق نقطة واحدة خلف الوصل الذي لعب مباراة أقل بسبب مشاركته في دوري أبطال آسيا 2.



وتشهد المواجهة عودة داركو ميلانيتش للظهور مع الوحدة في الديربي مجدداً، بعد أن تولى المهمة مؤخراً، علماً بأن ميلانيتش قاد الوحدة أمام الجزيرة في الدوري في مباراتين الموسم الماضي وانتهت المواجهتان بالتعادل 0 ـ 0 و2 ـ 2.