غوران: الجماعية سر خماسية عجمان في مرمى خورفكان

اقترب عجمان من البقاء بدوري أدنوك للمحترفين بفضل فوزه الكبير على فريق خورفكان 5-2، ليحصد 20 نقطة ويحل في المركز السابع، في وقت وضعت فيه الهزيمة خورفكان في موقف صعب بعد تراجع ترتيبه إلى المركز الثامن بـ 18 نقطة، حيث بات لا يفصله عن مراكز الفرق المتأخرة في الجدول سوى 5 نقاط فقط.



من جهته، عبر الصربي غوران فيدزيتش مدرب عجمان عن سعادته بفوز فريقه، مؤكداً أنه استحق النقاط الثلاث بفضل الأداء الجماعي والتركيز طوال اللقاء، وأضاف: بشكل عام سعيد بالفوز خصوصاً أن الفريق كان متحفزاً منذ الدقيقة الأولى، ولعب بكل جدية من أجل الفوز، وبالفعل سيطرنا على المباراة في شوطها الأول ونجحنا في تسجيل ثلاثة أهداف، رغم امتلاك خورفكان لاعبين مميزين. وأضاف: استفدنا من المساحات التي تركها المنافس خصوصاً في الشوط الثاني، وقمنا بهجمات مرتدة ناجحة عدة، وأعتقد أننا استحقينا الفوز بفضل الانضباط والتركيز طوال المباراة.



من جانبه، أكد البرازيلي تياغو دا كونا مساعد مدرب خورفكان، أن الإصابات أثرت على فريقه وكانت سبباً في الهزيمة، إلى جانب الأخطاء الدفاعية، وقال: كنا نتوقع مواجهة صعبة أمام فريق منظم وجيد، وللأسف استقبلنا هدفين نتيجة خطأين دفاعيين، وحاولنا العودة إلى أجواء المباراة، لكن عجمان استثمر الهجمات المرتدة وسجل هدفاً ثالثاً، لعبنا بالأسلوب نفسه الذي ظهرنا به في آخر مباراتين، إلا أن النقص في بعض المراكز بسبب الإصابات أثر علينا، نأمل تقديم أداء أفضل في المباراة المقبلة.