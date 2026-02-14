عجمان يواصل مشوار التألق ويمطر مرمى خورفكان في مباراة الأهداف السبعة



حقق عجمان فوزاً عريضاً على مضيفه خورفكان بنتيجة 5 ــ 2، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن الجولة 16 من دوري أدنوك للمحترفين، بعد مباراة استمتع فيها الجمهور بسبعة أهداف، ليواصل «البرتقالي» صحوته بانتصاره الثاني توالياً، ويعيد أصحاب الأرض إلى دوامة الخسائر، ورفع عجمان رصيده إلى 20 نقطة متساوياً مع النصر محتلاً المركز السابع، فيما تجمد رصيد خورفكان عند 18 نقطة متراجعاً إلى المركز الثامن، ويدين عجمان بفوزه الخماسي لثنائيه المغربي وليد آزارو والبرازيلي ليذيري سيلفا، بعدما سجل كل منهما هدفين، فيما أضاف البديل أنس أمطيطش الهدف الخامس، وجاءت الأهداف في الدقائق 25 و30 و39 و56 و79، بينما سجل هدفي خورفكان مدافعه عبدالله الرفاعي في الدقيقة 83 و89.



وحول مجريات اللقاء افتتح وليد آزارو التسجيل في الدقيقة 25 مستفيداً من تمريرة نموذجية من زميله بيرو، ليتوغل آزارو بين المدافعين ويسدد كرة قوية سكنت شباك الحارس أحمد حمدان. ولم تمضِ سوى خمس دقائق حتى عاد اللاعب ذاته ليضاعف النتيجة من ضربة رأس محكمة بعد عرضية متقنة من ليذيري.



وفي الدقيقة 39، عزز ليذيري سيلفا تقدم عجمان بالهدف الثالث بعد تسديدة قوية أنهى بها هجمة منظمة، لينهي الضيوف الشوط الأول متقدمين بثلاثية نظيفة بعد سيطرة واضحة على مجريات اللعب.



في الشوط الثاني، تراجع عجمان نسبياً للحفاظ على تقدمه مع الاعتماد على الهجمات المرتدة، ونجح ليذيري سيلفا في تسجيل هدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه عند الدقيقة 56 بتسديدة قوية ارتطمت بأسفل العارضة وعانقت الشباك.



وأضاف البديل أنس أمطيطش الهدف الخامس في الدقيقة 79 مستغلاً خطأ دفاعياً، قبل أن يسجل عبدالله هدف حفظ ماء الوجه لخورفكان برأسية متقنة في الدقيقة 83 ويتبعه نفس اللاعب بهدف رأسي ثانِ في الدقيقة 88، لينتهي اللقاء بفوز عجمان 5 ـ 2، وبهذا الانتصار، يؤكد عجمان عودته القوية في سباق الدوري، فيما بات خورفكان مطالباً بمراجعة أوراقه سريعاً لتفادي نزيف النقاط في الجولات المقبلة.