خورفكان وعجمان.. معنويات عالية ورغبة حاضرة



وسط طموحات مشتركة بمواصلة سلسلة النتائج الإيجابية، يستقبل خورفكان ضيفه عجمان ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من دوري أدنوك للمحترفين خلال اللقاء الذي يقام عند الساعة الخامسة والنصف مساء، ويدخل خورفكان المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد انتصارين متتاليين على الوصل بهدف والظفرة 3 ــ 2، في ظل انطلاقة مميزة مع المدرب الصربي الجديد دامير كرزنار، الذي نجح في إعادة التوازن للفريق ومنحه دفعة فنية واضحة انعكست على الأداء والنتائج.



ويحتل خورفكان المركز السابع برصيد 18 نقطة، متقدماً بفارق نقطة واحدة فقط عن ضيفه عجمان صاحب المركز الثامن، ما يمنح اللقاء أهمية مضاعفة في سباق التقدم على جدول الترتيب. من جانبه، يدخل عجمان المباراة بثقة كبيرة بعد فوزه خارج أرضه على كلباء بنتيجة 3 ـ 1، مؤكداً رغبته في مواصلة نغمة الانتصارات والاقتراب أكثر من مراكز المقدمة.

وتعد المواجهة متكافئة إلى حد بعيد في ظل تقارب المستوى والطموحات، حيث يسعى كل طرف إلى استثمار الحالة المعنوية الجيدة وحصد ثلاث نقاط ثمينة قد تعزز موقعه في سلم الترتيب مع دخول المسابقة مراحلها.



بدوره أكد إليتش مارتيل، مساعد مدرب خورفكان، أن الفريق استفاد من فترة التحضيرات التي سبقت المواجهة المرتقبة، مشيراً إلى أن الأسبوع الطويل منح الجهاز الفني فرصة كافية للعمل على الجوانب الفنية والتكتيكية. وأوضح أنهم راضون عن التزام اللاعبين وأدائهم خلال التدريبات، مع إدراكهم الكامل لصعوبة المباراة، مؤكداً أنه لا توجد مواجهات سهلة في الدوري، وأن الفريق مطالب باللعب بقوة وتركيز من أجل تحقيق الانتصار. وأضاف أن الجميع سيبذل أقصى ما لديه، مع الحرص على تقديم أداء مميز يعكس روح الفريق الواحد.



من جهته أكد غوران، مدرب عجمان، أن فوز فريقه الأخير على كلباء أعاد «البرتقالي» إلى المسار الصحيح، مشدداً على أن الهدف في الجولة المقبلة من دوري أدنوك للمحترفين هو مواصلة سلسلة الانتصارات والعودة من ملعب خورفكان بالنقاط الثلاث كاملة.



وأوضح غوران أن المواجهة لن تكون سهلة، في ظل الحالة المميزة التي يعيشها خورفكان بعد تحقيقه فوزين متتاليين وتقدمه في جدول الترتيب، مؤكداً احترامه لقدرات المنافس وما يمتلكه من منظومة فنية جيدة وتنظيم واضح داخل الملعب.



وأضاف مدرب عجمان أن التحضيرات تمضي بصورة إيجابية، وسط تركيز كبير من اللاعبين ورغبة واضحة في تكرار الفوز لإرضاء الجماهير ودعم مشوار الفريق في المنافسة، متوقعاً أن تكون المباراة قوية وصعبة من الجانبين في ظل تقارب الطموحات والرغبة المشتركة في حصد النقاط.