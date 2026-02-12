كلباء «نيو لوك» أمام الجزيرة



يتطلع كلباء لاستعادة التوازن والعودة إلى سكة الانتصارات بعد سلسلة من الهزائم والنتائج المتراجعة في دوري أدنوك للمحترفين، والتي كان آخرها تلقي الهزيمة على أرضية ملعبه بنتيجة 3-1 أمام عجمان، وهي الخسارة التي عجلت بإقالة المدرب الصربي، فوك رازوفيتش، من منصبه، وتعيين العراقي غازي الشمري مكانه، ويواجه كلباء مضيفه الجزيرة في مباراة تبدو مهمة للفريقين خصوصاً كلباء المهدد بالهبوط، والذي يحتل المركز الـ 11 برصيد 16 نقطة، وهو مركز غير مطمئن لجمهور النمور.



وعقب إقالة رازوفيتش انبرى للمهمة مدرب الطوارئ العراقي غازي الشمري، الذي اجتمع باللاعبين مطالبهم بفتح صفحة جديدة مع الجمهور، والذي لم يكن راضياً عن نتائج الفريق خلال الموسم الجاري، وحول مباراة الجمعة أكد الجهاز الفني واللاعبون جاهزيتهم لخوض اللقاء بطموح تحقيق نتيجة إيجابية، وتصحيح المسار، وقال المدرب الشمري: «مواجهة الجزيرة تمثل محطة مهمة للفريق أمام منافس قوي يملك جودة عالية، مشيراً إلى أن التحضيرات ركزت على الجوانب التكتيكية، إلى جانب الإعداد الذهني للاعبين». وأضاف أن التفاصيل الصغيرة داخل الملعب ستكون حاسمة، موضحاً أن الجهاز الفني شدد على ضرورة التزام اللاعبين بأدوارهم، وحسن التعامل مع كل جزئية من جزئيات المباراة. وأكد الشمري احترامه الكبير لفريق الجزيرة، لكنه في الوقت ذاته أبدى ثقته بقدرة لاعبيه على تنفيذ المطلوب، وتقديم أداء قوي، يقود إلى نتيجة إيجابية.



من جانبه شدد اللاعب الإيراني، سامان قدوس، محترف كلباء، على صعوبة المباراة المرتقبة أمام فريق قوي بحجم الجزيرة، لافتاً إلى أن الفريق كان يستحق الفوز في المواجهة السابقة، التي جمعتهما على ملعب كلباء. وأوضح أن الفريق عانى في الفترة الأخيرة من بعض سوء الحظ، معرباً عن أمله بأن يتغير ذلك بداية من مواجهة الجمعة، مشيراً إلى أن التعاقد مع مدرب جديد منح الفريق طاقة وحماساً أكبر ظهر بوضوح خلال التدريبات، كما أشاد باللاعبين الجدد، مؤكداً أنهم قدموا مستويات جيدة، ويتطلعون لتقديم الإضافة المنتظرة، معرباً عن تفاؤله بالمباريات المقبلة وثقته بقدرة الفريق على الظهور بصورة قوية.