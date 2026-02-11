نصف أندية دوري المحترفين مهدد بالهبوط والقاع مشتعل

اشتعل قاع دوري أدنوك للمحترفين وبات نصف أندية المسابقة مهدد بالهبوط إلى دوري الدرجة الأولى «الهواة»، حيث تساور الشكوك الفرق التي تحتل من المركز الثامن وحتى الرابع عشر، وهي بالترتيب عجمان والشارقة في المركزين الثامن والتاسع برصيد 17 نقطة، والظفرة وكلباء في المركزين العاشر والحادي عشر برصيد 16 نقطة، ثم دبا والبطائح الثاني عشر والثالث عشر برصيد 12 نقطة وأخيراً بني ياس برصيد 11 نقطة.



وستزيد هذه الوضعية من سخونة المباريات المتبقية من المسابقة، والتي سيكون الخطأ فيها ممنوعاً على لاعبي كل فرق دوري المحترفين الباحثة عن طوق نجاة من الهبوط إلى دوري «الهواة» أو لتلك الأندية التي تبحث عن التتويج بدرع الدوري. ويؤكد محللون بأن فوز دبا الفجيرة في الجولة الـ 15 على بني ياس بنتيجة 2-1 هو الذي أجج الصراع وزاد النار اشتعالاً على مستوى القاع في انتظار المواجهات المقبلة، والتي سيكون بعضها بمثابة كسر عظم.



وأشار حميد سالمين المحلل الرياضي، إلى أنه يتوقع استمرار الإثارة والتشويق حتى الجولات الأخيرة من المسابقة، وعدم تحديد هوية الهابطان إلا في آخر أسبوع من دوري أدنوك للمحترفين، لافتاً إلى أن الفريق الذي يملك دكة بدلاء جاهزة وكذلك على مستوى الأساسيين، إلى جانب جهاز فني يملك الخبرة في مثل هذه المواقف الحرجة والحساسة من الموسم هو من يستطيع قيادة فريقه للبقاء في دوري الأضواء والشهرة، منوهاً إلى أن كل هذه المعطيات تزيد من حلاوة الدوري، وتجعل الجمهور يتابع المباريات ويؤازر فريقه حتى يتحقق حلمه، سواء بالبقاء مع الكبار أو على مستوى الصدارة بتتويج فريقه بدرع المسابقة.



وحول هوية الفريق الذي ينال درع الدوري قال سالمين: لا تزال المنافسة حامية بين شباب الأهلي والعين اللذين اقتربا كثيراً من نيل الدرع، والتي حتماً سيتكون للفريق البطل وأتوقع أن تحسم المواجهة المباشرة بين الفرسان والزعيم بشكل كبير هوية درع دوري أدنوك للمحترفين.