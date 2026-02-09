يحيى نادر من العين إلى بني ياس



أعلن نادي بني ياس تعاقده مع لاعب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم ونادي العين، يحيى نادر، حتى نهاية الموسم الحالي. وتعد صفقة التعاقد مع نادر الخامسة التي يبرمها بني ياس في الانتقالات الشتوية، إذ كان «السماوي» الأكثر نشاطاً في الميركاتو الشتوي وحتى اليوم الأخير قبل غلق باب القيد، حيث وقع اللاعب على عقود انضمامه إلى بني ياس بحضور صقر المسكري، المدير التنفيذي للنادي.



ووجه بني ياس في بيان رسمي الشكر إلى إدارة العين على تعاونها في إتمام إجراءات انتقال اللاعب، مؤكداً أن انضمام يحيى نادر يمثل إضافة مهمة للفريق لما يملكه من خبرة على مستوى دوري المحترفين، إلى جانب خبراته الدولية مع المنتخب الوطني، ومشاركاته السابقة مع العين في البطولات القارية.



تجدر الإشارة إلى أن بني ياس يعاني على مستوى النتائج في الموسم الحالي، وسعى النادي خلال الانتقالات الشتوية لدعم صفوفه من أجل محاولة تعديل وضعه والهروب من شبح الهبوط، حيث يحتل المركز الأخير في جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 11 نقطة.