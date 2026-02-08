موسيماني على رادار كلباء خلفاً للصربي رازوفيتش



ألقت الهزيمة أمام عجمان بالثلاثة ظلالها على الأحداث بنادي كلباء بعد مطالبة الجماهير بضرورة البحث عن مدرب جديد خلفاً للصربي فوك رازوفيتش، الذي منحته الإدارة كل الفرص من أجل إنقاذ الفريق لكن النتائج في كل جولة تتراجع إلى الأسوأ، وجاءت الخسارة الأخيرة على ملعبه أمام عجمان بنتيجة 3-1 لتزيد الشكوك حول إمكانية استمرارية رازوفيتش. وتفيد متابعات «البيان» أن شركة كرة القدم بنادي كلباء فتحت خط التفاوض مع أكثر من مدرب لكن حظوظ المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني تبدو الأقرب للعودة إلى الدوري الإماراتي للمرة الثانية على التوالي بعد تجربته الأولى مع نادي الوحدة.

ويعتبر موسيماني من المدربين الجيدين في القارة السمراء، حيث سبق له تدريب كل من صن داونز الجنوب أفريقي الذي قاده للتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا وهو ما فعله أيضاً مع الأهلي المصري، كما أشرف على تدريب الأهلي السعودي الذي قاده إلى الصعود مجدداً من دوري الدرجة الأولى إلى دوري المحترفين السعودي وأيضاً تولى تدريب الاستقلال الإيراني.



تجدر الإشارة إلى أن كلباء يحتل المركز الحادي عشر في دوري المحترفين برصيد 14 نقطة وفشل الفريق بقيادة رازوفيتش في تحقيق الفوز في آخر 4 مباريات على مستوى الدوري بعد التعادل مع الوصل وتلقي الهزيمة في 3 مباريات متتالية وبنتيجة 3-1 أمام كل من الشارقة والعين وعجمان خلال المباراة التي جرت أمس في الجولة 15 من دوري أدنوك للمحترفين.