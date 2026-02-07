عجمان يصطاد نمور كلباء بعد مباراة «مجنونة»



حقق عجمان فوزاً مستحقاً ومثيراً على مضيفه كلباء بنتيجة 3-1 بعد مباراة مجنونة حبست الأنفاس حتى الوقت بدل الضائع الذي شهد تسجيل 3 أهداف من أهداف المباراة الأربعة، سجل ثلاثية عجمان كل من وليد أزرو، سعد الهداني وانس امطيطيش في الدقائق، 19،90+6، 90+9، وأحرز يتيمة كلباء البديل سيكو بابا في الدقيقة 90+3 ليقفز عجمان بهذا الفوز 3 مراكز محتلاً المركز الثامن برصيد 17 نقطة في وقت تراجع فيه كلباء إلى المركز الـ11 برصيد 16 نقطة ليتدحرج لنفق الهبوط المظلم



خلال الشوط الأول بسط عجمان سيطرته على أرضية الملعب طولاً وعرضاً مع تراجع صاحب الأرض للوراء للحد من خطورة تحركات لاعبي عجمان المتواصلة على جبهة الحارس حمد المنصوري حامي عرين النمور، ليترجم عجمان سيطرته على بداية المباراة بهدف مستحق جاء عن طريق المغربي وليد ازرو في الدقيقة 19 من ضربة رأسية بعد أن حول ركنية زميله ليثيري داخل المرمى وهو الهدف الذي انتهى عليه شوط المباراة الأول الذي لم يشهد أي ردة فعل من فريق كلباء.



وخلال شوط المدربين قام عجمان بأكثر من طلعة كاد من إحداها اللاعب جونيور أن يضيف الهدف الثاني لكن كرته لامست العارضة وتحولت إلى ضربة مرمى في الدقيقة 53 وفرصة أخرى لوليد ازرو ارتدت من القائم، وفي آخر أنفاس المباراة طالب لاعبو كلباء حكم اللقاء باحتساب ركلة جزاء على لاعب عجمان جونيور لكن الحكم يحيى الملا وبعد التواصل مع غرفة الفار وفي الوقت بدل الضائع تمكن كلباء من إدراك التعادل عبر سيكو بابا في الدقيقة 90+3 لكن عجمان تمكن من إضافة هدفين عبر سعد الهداني وانس امطيطش في الوقت بدل الضائع لتنتهي المباراة بفوز عجمان بنتيجة 3-1.