دبا.. خطوة نحو الأمان على حساب بني ياس



أعاد دبا الفجيرة ضيفه بني ياس إلى سكة الهزائم من جديد بعد الفوز عليه بنتيجة 2-1 خلال المباراة التي أقيمت ضمن مواجهات الأسبوع 15 من دوري أدنوك للمحترفين، ليتقدم دبا نحو المركز الثاني عشر برصيد 12 نقطة ليطرق منطقة الأمان، في وقت تراجع بني ياس إلى المركز الرابع عشر «الأخير» أحرز ثنائية دبا كل من كارلوس فينسيوس واندريغو في الدقيقتين 18، 68 ولبني ياس مؤنس دبور في الدقيقة 59.



انتهى شوط المباراة الأول الذي جاء هادئاً في أغلب فتراته بتقدم دبا بهدف دون رد بعد أن وضع كارلوس فينسيوس فريقه في المقدمة مستفيداً من الكرة الثابتة التي نفذها بقوة لترتطم بالأرض وتخدع حارس بني ياس فهد الظنحاني الذي حاول السيطرة على الكرة القوية لتسقط من يده وتسكن الشباك في الدقيقة 18، بعد الهدف استشعر لاعبو بني ياس بعظم المسؤولية وقاموا بأكثر من طلعة هجومية تكسرت بأقدام دفاعات دبا من جهة إلى جانب تألق الحارس محمد الرويحي من الناحية الأخرى لينتهي شوط اللاعبين بتقدم دبا بهدف دون رد.



مع انطلاقة الشوط الثاني تلاعب العراقي مهند علي بدفاع بني ياس قبل أن يرسل الكرة أرضية زاحفة لترتطم بأسفل القائم الأيسر الذي أنقذ الضيوف من هدف ثانٍ في الدقيقة 50، وأثمر ضغط بني ياس المستمر إدراك التعادل عبر اللاعب مؤنس دبور المعار من شباب الأهلي والذي تعامل مع عرضية سهيل النوبي النموذجية بذكاء بعد أن قام بتحويلها بلمسة واحدة داخل مرمى النواخذة في الدقيقة 59، بعد التعادل لم يستسلم دبا ليتمكن اندريغو من إحراز هدف التقدم بعد أن وصلته الكرة داخل منطقة الجزاء ليقوم بتسديدها قوية فشلت كل محاولات الضنحاني في صدها هدفاً ثانياً لدبا ق 68، وفي الوقت بدل الضائع أنقذ قائم دبا الفريق من هدف محقق لينتهي اللقاء بفوز دبا بنتيجة 2-1.