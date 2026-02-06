الأرجنتيني فيردي الصفقة الرابعة لبني ياس في الميركاتو الشتوي

أكمل بني ياس إجراءات التعاقد مع اللاعب الأرجنتيني ليونيل فيردي قادماً من يونيون الأرجنتيني على سبيل الإعارة، تمهيداً لتسجيله في فئة المقيمين.

ويعد ضم فيردي الصفقة الرابعة لبني ياس في الانتقالات الشتوية الحالية بعد التعاقد مع مؤنس دبور ونسيم الشاذلي وسولومون سوسو، ضمن مساعي النادي لتعزيز صفوفه في النصف الثاني من الموسم للهروب من شبح الهبوط.

ويلعب فيردي كصانع ألعاب، وخاض تجربة سابقة مع نادي سيسكا موسكو الروسي، إلى جانب مشاركاته في الدوري الأرجنتيني.

ويحل بني ياس ضيفاً على دبا، غداً السبت، على ملعب الأخير، في مواجهة مهمة للفريقين، في ختام مباريات الجولة 15 من دوري المحترفين، حيث يحتل بني ياس المركز قبل الأخير في جدول الترتيب برصيد 11 نقطة، بفارق نقطتين عن دبا.