4 ركلات جزاء في فوز خورفكان على الظفرة



حقق خورفكان فوزاً ثميناً 3-2 على حساب مضيفه الظفرة، اليوم الجمعة، في مباراة مثيرة شهدت 5 أهداف منها 4 من ركلات جزاء، ضمن الجولة الخامسة عشرة من دوري المحترفين، إذ تعد المرة الأولى التي يتم احتساب 4 ركلات جزاء في مباراة واحدة في الدوري هذا الموسم.



وتقدم خورفكان 3 مراكز دفعة واحدة في جدول الترتيب بعدما رفع رصيده إلى 18 نقطة، ليحتل المركز السابع متجاوزاً الظفرة والشارقة، فيما تراجع الظفرة إلى المركز التاسع بعدما توقف رصيده عند 16 نقطة.



وللمباراة الثانية على التوالي ينجح خورفكان مع مدربه الجديد الكرواتي دامير كرزنار في تحقيق الانتصار، ليحصد الفريق 7 نقاط في آخر ثلاث مباريات.



سجل ثلاثية خورفكان إيلتون فيليبي وطارق تيسودالي ولورينسي، بينما سجل للظفرة كريم البركاوي وسانتوس.



وتسببت الأخطاء الدفاعية في خروج الظفرة متأخراً في الشوط الأول 1-2 بعدما استغل إيلتون خطأ من المدافع ليونارد أمسيميكو ليحرز الهدف الأول للضيوف في الدقيقة 5.



وأضاف طارق تيسودالي الهدف الثاني لـ«النسور» في الدقيقة 24 من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد لمسة يد على إيزيكل.



وقلص كريم البركاوي النتيجة لأصحاب الأرض من ركلة جزاء في الدقيقة 36.



وتواصلت الإثارة في شوط المباراة الثاني بعد أن نجح البرازيلي سانتوس في معادلة النتيجة للظفرة من ركلة جزاء ثالثة تشهدها المباراة في الدقيقة 70، قبل أن يسجل خورفكان هدفه الثالث عن طريق لورينسي من ركلة الجزاء الرابعة في الدقيقة 84.



وكادت المباراة أن تشهد احتساب ركلة جزاء خامسة في الوقت المحتسب بدل من الضائع لمصلحة الظفرة إلا أن الحكم أشار باستمرار اللعب قبل أن يطلق صافرة النهاية معلناً فوز خورفكان بثلاث نقاط ثمينة.