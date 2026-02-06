سواريز من شباب الأهلي إلى الوحدة



أعلن الوحدة عن تعاقده مع لاعب خط الوسط، غاستون سواريز (32 عاماً)، قادماً من شباب الأهلي، في صفقة انتقال دائم، وذلك لتعزيز صفوف الفريق الأول خلال الانتقالات الشتوية الحالية.

وأعرب مجلس إدارة شركة كرة القدم بنادي الوحدة في بيان رسمي عن شكره وتقديره لمجلس إدارة نادي شباب الأهلي على تسهيل إجراءات التعاقد مع اللاعب، في خطوة تعكس عمق العلاقات الثنائية التي تجمع الناديين، متمنياً النجاح للاعب مع الفريق، وأن يسهم بخبرته وإمكاناته الفنية في تحقيق تطلعات النادي خلال الاستحقاقات المقبلة.



من جانبه، أبدى سواريز سعادته بالانتقال إلى الوحدة، وأن انضمامه لقلعة العنابي يمثل مرحلة جديدة في مسيرته الكروية يسعى من خلالها لتحقيق طموحات وآمال النادي وجماهيره.



ويعد التعاقد مع سواريز الصفقة الثانية التي يبرمها الوحدة في الميركاتو الشتوي الذي يغلق بعد أيام قليلة، بعدما كان قد تعاقد مع المهاجم البلجيكي كريستيان بنتيكي.



وكان سواريز قد انتقل في الموسم قبل الماضي من بني ياس إلى شباب الأهلي بعد نهاية عقده مع السماوي، لكنه لم يشارك بصفة أساسية مع «الفرسان»، إذ لعب في الموسم الماضي 7 مباريات في الدوري بإجمالي 205 دقائق، وفي الموسم الحالي شارك في 5 مباريات بديلاً، بإجمالي 144 دقيقة.