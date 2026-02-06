دبا وبني ياس.. مباراة بست نقاط



يستقبل دبا الفجيرة في تمام الساعة الخامسة و25 دقيقة مساء على أرضية ملعب «تحفة النواخذة» ضيفه بني ياس في مباراة سيكون عنوانها مغادرة قاع الترتيب والخروج من عنق الزجاجة إذا وضعنا في الاعتبار المركز الحالي للفريقين أسفل ترتيب دوري أدنوك للمحترفين، إذ يحتل دبا المركز الأخير برصيد 9 نقاط والسماوي الثالث عشر بـ 11 نقطة، ويدخل كل فريق مواجهة السبت التي تجئ ضمن الجولة 15 بشعار الفوز وحصد النقاط الثلاث، وكان لقاء الذهاب قد انتهى على وقع التعادل الإيجابي 2-2، في وقت خسر فيه دبا مواجهته في الجولة الماضية أمام الوحدة بهدف، جاء في الوقت بدل الضائع، فيما حقق بني ياس الفوز خارج الديار على النصر بثنائية نظيفة.



بدوره أكد الروماني مدرب سيبريان بانيت، مدرب دبا جاهزية فريقه للقاء، مشيراً إلى أن المباراة لن تكون سهلة، وذلك من واقع وضعية الفريقين في أسفل الترتيب، لافتاً إلى أن الفائز في مباراة الغد سيكسب 6 نقاط معرباً عن أمله في أن يكون الفوز من نصيب النواخذة، وتابع: جميع اللاعبين يتمتعون بصحة جيدة، ولا يشغلني الجانب البدني بقدر اهتمامي بالتحضير الذهني، خاصة أننا نعيش حالة ذهنية جيدة.



بدوره قال الروماني دانيال ايسايلا: مواجهة دبا مهمة بمثابة الست نقاط وهدفنا العودة بالعلامة الكاملة، وأضاف مشوار الدوري لا يزال طويلاً ونعمل على أدق التفاصيل قبل بدء المباراة، وثقتي كبيرة في اللاعبين، لافتاً إلى أن الفوز على النصر يمنحهم جرعات معنوية عالية ويجب أن يكون التركيز حاضراً طوال وقت المباراة.