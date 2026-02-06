كلباء وعجمان ينشدان الفوز ومصالحة الجمهور في دوري المحترفين





يتطلع كل من كلباء وضيفه عجمان إلى محو آثار الهزائم الأخيرة في مسابقة الدوري، وذلك عندما يلتقي الفريقان السبت في تمام الساعة الثامنة مساء على أرضية ملعب كلباء لحساب الجولة 15 من دوري أدنوك للمحترفين، ويحتل كلباء المركز التاسع برصيد 16 نقطة، حيث خسر مواجهته الماضية ضد العين بنتيجة 1-3، ولذلك يدخل لقاء السبت بشعار التعويض، وهو ذات الهدف الذي يلعب عجمان من أجل تحقيقه بعد تجمد رصيد البرتقالي عند 14 نقطة في المركز 11 إثر خسارته أيضاً في الأسبوع الـ 14 ضد شباب الأهلي المتصدر بهدف دون رد، ودعم كلباء صفوف فريقه بالبرازيلي يان فيلبي، قادماً من نادي سان لويس المكسيكي، ليتم قيده ضمن فئة المقيمين.



بدوره قال الصربي قال فوك رازوفيتش، مدرب كلباء: مباراة عجمان تُعد من المواجهات المهمة للفريق في هذه المرحلة، مشيراً إلى أن مباريات كلباء وعجمان دائماً ما تكون مثيرة وتحظى باهتمام الجماهير، وتابع: لاعبونا يدركون حجم المواجهة، والجماهير تنتظر استعادة النمور لنغمة الفوز في الدوري بعد مرور أكثر من جولة لم يحقق فيها الفريق الانتصار. وشدد على ثقته الكاملة باللاعبين وقدرتهم على تقديم أفضل ما لديهم داخل الملعب، وأعرب عن أمله في تحقيق نتيجة إيجابية ترضي الطموحات وتعيد الفريق لسكة الانتصارات.



من جهته وصف غوران، مدرب عجمان، مباراة كلباء بالصعبة والمهمة في نفس الوقت لفريقه، مشيراً إلى أن كلباء من الفرق المنظمة ويقدم مستويات جيدة إلى جانب تحقيق نتائج إيجابية، وقال: راضٍ عن أداء فريقي، واللاعبون في أعلى درجات الجاهزية للمباراة. معرباً عن أمله بأن يحالفه الحظ وأن يستثمر لاعبو فريقه الفرص التي تتاح لهم أمام المرمى.