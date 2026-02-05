فرهاد مجيدي: البطائح بصدد ضم صفقتين جديدتين قبل غلق الانتقالات

كشف الإيراني فرهاد مجيدي، المدير الفني لفريق الكرة بنادي البطائح، أن النادي بصدد دعم صفوفه بصفقتين جديدتين قبل غلق باب الانتقالات الشتوية، مشيراً إلى أن الأمور تسير بشكل جيد، وقد يبدأ الثنائي الجديد التدريبات مع الفريق في أقرب فرصة ممكنة. وتعادل البطائح مع الوحدة 2-2 في الجولة الخامسة عشرة من دوري المحترفين، ليحصد الفريق نقطة ثمينة خارج أرضه في سباق الهروب من خطر الهبوط.



وقال مجيدي في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: دعمنا صفوفنا في الميركاتو الشتوي بلاعبين جديدين، والأمور تسير بنسبة كبيرة نحو إتمام صفقتين جديدتين في الأيام القليلة المقبلة. وعبر مدرب البطائح عن ثقته المطلقة في لاعبي فريقه، قائلاً إن لديه إيماناً قوياً بهذه المجموعة وبعزيمتها، مؤكداً أنه لم يساوره أي شك منذ يومه الأول مع الفريق في قدرته على تفادي الهبوط هذا الموسم.



وعن التعادل مع الوحدة، أكد مجيدي رضاه عن نتيجة التعادل 2-2 أمام الوحدة في دوري أدنوك للمحترفين، مشيراً إلى أنه كان يدرك تماماً أن المواجهة لن تكون سهلة أمام الوحدة الذي يعد أحد أفضل فرق الدوري.

وأضاف: الاستحواذ كان لصالح الوحدة، لكن بفضل الانضباط الدفاعي للاعبينا نجحنا في تقليل خطورة المنافس. وختم مجيدي تصريحاته، قائلاً: أعتقد أن النتيجة عادلة ومنصفة للفريقين، وسنغلق صفحة اللقاء ونحول تركيزنا مباشرة على المواجهة المقبلة أمام الظفرة.