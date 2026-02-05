ميلانيتش: لم أتفاجأ بعودتي لتدريب الوحدة

قال السلوفيني داركو ميلانيتش مدرب الوحدة، إن عودته لتدريب «العنابي» لم تكن مفاجأة بالنسبة له، مشيراً إلى أنه على استعداد لتقديم كل طاقته لمساعدة الفريق على تحقيق أهدافه. وسقط ميلانيتش في فخ التعادل مع البطائح 2 ــ 2 في مهمته الأولى مع الوحدة عقب عودته لتدريب الفريق في ولايته الثانية، خلفاً للبرتغالي ديماس تيكسيرا الذي قاد الفريق مؤقتاً عقب رحيل مواطنه خوسيه مورايس.



وأضاف ميلانيتش في تصريحاته عقب المباراة: أشعر بحماس كبير للعودة إلى الوحدة، وكنت جاهزاً كما لو كنت أنتظر منذ يونيو الماضي، وعندما تواصلت معي إدارة النادي وافقت على الفور، ولم تعد هناك أي مفاجآت بالنسبة لي في هذه المرحلة.



وعن المباراة، أكد ميلانيتش أن فريقه قدم أداء جيداً على مدار الشوطين، لكنه عانى في بعض الأوقات في الناحية الدفاعية ما كلفه خسارة نقطتين مهمتين. وشدد ميلانيتش على أن الوحدة لن يستسلم، وأن الموسم لم ينته بعد، وسيعمل مع الفريق لتحقيق أهدافه، وختم: نعم الفريق خرج من كأس رئيس الدولة، لكننا مازلنا نشارك في 3 بطولات، وضعنا في المنافسة ليس مثالياً في ظل فارق النقاط مع الصدارة، لكن سنبذل كل جهدنا لتحسين الوضع.