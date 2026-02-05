البطائح يبعد الوحدة عن سباق الدوري.. وميلانيتش يفشل في الثأر



واصل الوحدة نزيف النقاط بعد تعادله، الخميس، على ملعبه باستاد آل نهيان 2 ـ 2 مع ضيفه البطائح، ضمن الجولة الخامسة عشرة من دوري المحترفين. وفقد الوحدة نقطتين ثمينتين ليبتعد خطوة عن سباق المنافسة على لقب الدوري بعدما وصل رصيده إلى 30 نقطة، قبل مباريات العين وشباب الأهلي في الجولة ذاتها، فيما رفع البطائح رصيده إلى 12 نقطة، في المركز الـ12 مؤقتاً.



تقدم البطائح أولاً عن طريق ألفارو أوليفييرا (14)، وتعادل عمر خريبين للوحدة (43)، وفي الشوط الثاني وضع عبدالله حمد أصحاب الأرض في المقدمة بالهدف الثاني (65)، قبل أن ينجح محمد جمعة بيليه في التعادل للبطائح (77).



شهد اللقاء فرصاً عدة من كلا الفريقين على مدار الشوطين، إذ اعتمد البطائح على التحولات الهجومية السريعة من الخلف للأمام، ونجح في تهديد مرمى زايد الحمادي في أكثر من مناسبة.

في المقابل، ركز الوحدة هجماته من الأطراف والعمق في محاولة لاستغلال العرضيات داخل المنطقة، لكنه عانى كثيراً في ظل تألق حارس مرمى البطائح عبدالرحمن مبارك الذي أنقذ مرماه من عدة أهداف محققة.

وفشل السلوفيني داركو ميلانيتش مدرب الوحدة في الثأر من البطائح في مهمته الأولى مع الوحدة بعد عودته لتدريب الفريق، إذ كان قد تعرض للخسارة من البطائح 0 ـ 2 في ولايته الأولى في الموسم الماضي.