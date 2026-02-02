3 هزائم ولقب وحيد.. ماذا قدم ميلانيتش مع الوحدة في ولايته الأولى؟

يبدأ السلوفيني داركو ميلانيتش مهمته في قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، في مواجهة البطائح المقررة الخميس المقبل، ضمن الجولة الخامسة عشرة من دوري المحترفين.

وأعلن الوحدة تعاقده مع مدربه السابق ميلانيتش، ليتولى مهمة تدريب الفريق خلفاً للبرتغالي ديماس تيكسيرا، وذلك على خلفية تراجع نتائج الفريق أخيراً، لا سيما بعد المفاجأة المدوية بخروج الفريق من ربع نهائي كأس رئيس الدولة على يد يونايتد الذي يلعب في الدرجة الأولى.



وسبق لميلانيتش قيادة الوحدة لمدة نصف موسم في 2024-2025، بعدما كان انضم للنادي في ديسمبر 2024 في أعقاب إقالة المدرب النرويجي روني دايلا.

وشهدت فترة ميلانيتش مع الوحدة في ولايته الأولى بعض النجاحات والإخفاقات، إذ رغم تحقيقه لقب بطولة كأس التحدي ضمن السوبر الإماراتي القطري على حساب الوكرة، وهو اللقب الوحيد الذي حققه مع الوحدة، إلى جانب سلسلة من عدم الخسارة لـ12 مباراة متتالية في الدوري، إلا أن ذلك لم يشفع له حينها في تجديد عقده، ومنذ رحيله عن الوحدة بنهاية الموسم الماضي لم يخض أي تجربة تدريبية جديدة.



وقاد ميلانيتش الوحدة في الموسم الماضي في 19 مباراة، وفاز مع «العنابي» في عشر مباريات، وتعادل في سبع مواجهات، وخسر في ثلاث، إذ قاد الفريق في 16 مباراة في الدوري، فاز في 8 مباريات، وتعادل في 6، وخسر مباراتين، وخرج من بطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي أمام الشارقة بالفوز في الذهاب 1-0، والخسارة في الإياب 2-4، فيما حسم مواجهة الوكرة القطري في كأس التحدي 5-4 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1.

ويملك ميلانيتش معرفة جيدة بالدوري الإماراتي بعدما سبق له أن تولى تدريب بني ياس قبل الوحدة، ويعرف عناصر الفريق جيداً، وأنهى مع الوحدة الدوري الموسم الماضي في المركز الثالث.