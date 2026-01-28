الشارقة يكرس عقدته للظفرة في دوري المحترفين

قفز الشارقة إلى المركز السابع في ترتيب دوري المحترفين بعد تغلبه على مضيفه الظفرة 2-0، الأربعاء، على ستاد حمدان بن زايد، ضمن منافسات الجولة 14 من المسابقة.

ورفع الشارقة رصيده إلى 17 نقطة وتقدم 3 مراكز دفعة واحدة، فيما توقف رصيد الظفرة عند 16 نقطة وتراجع إلى المركز الثامن.

وكرس الشارقة عقدته للظفرة بعدما حقق فوزه العاشر على التوالي في المواجهات التي جمعتهما في الدوري، وحافظ على سجله خالياً من الهزيمة من الظفرة في آخر 9 سنوات، إذ يعود آخر فوز للظفرة على الشارقة إلى عام 2017.

ورغم أن لوان بيريرا أهدر ركلة جزاء احتسبها الحكم لمصلحة اللاعب نفسه بعد تعرضه للعرقلة من جانب الحارس أمجد السيد داخل المنطقة في الدقيقة 64، إلا أنه عاد وعوض إخفاقه في ركلة الجزاء وسجل الهدف الأول بكرة رأسية من عرضية متقنة من حارب عبد الله في الدقيقة 81. وأكد البديل الفنزويلي ساؤول جواريرا فوز الشارقة بإضافة الهدف الثاني في الدقيقة 90+2.