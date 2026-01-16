نادي الإمارات يتعاقد مع المدرب الكرواتي كرونسلاف رندويليتش

أعلن نادي الإمارات عن تعاقده رسمياً مع المدرب الكرواتي كرونسلاف رندويليتش لتولي مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم، وذلك في إطار سعي النادي لتعزيز الجهاز الفني ورفع مستوى الأداء خلال المرحلة المقبلة.

وجرى توقيع العقد بحضور أيمن هارون المدير التنفيذي للنادي، وعبدالله العاجل مشرف الفريق الأول لكرة القدم، حيث أعربت إدارة النادي عن ثقتها الكبيرة في قدرات المدرب وخبراته التدريبية.



ويُعد رندويليتش من الأسماء التدريبية البارزة، إذ حقق إنجازات مميزة خلال مسيرته، أبرزها قيادته نادي زرينيسكي موستار البوسني لتحقيق الدوري البوسني الممتاز موسم 2022–2023 بعد حسم اللقب رسمياً قبل نهاية الموسم، إلى جانب التتويج بكأس البوسنة والهرسك في الموسم نفسه، محققاً إنجازاً تاريخياً «الدوري والكأس».



كما سجل المدرب الكرواتي إنجازاً قارياً مهماً بقيادته زرينيسكي موستار إلى أول تأهل تاريخي لمرحلة المجموعات في البطولات الأوروبية، عبر بطولة دوري المؤتمر الأوروبي ليكون أول نادٍ من البوسنة والهرسك يحقق هذا الإنجاز.



وعلى صعيد الخبرات الإقليمية، سبق لرندويليتش العمل مساعد مدرب في النادي العربي القطري، إضافة إلى منتخب إيران، ما منحه خبرة واسعة في الكرة الآسيوية والخليجية. وتأمل جماهير نادي الإمارات أن تسهم خبرة المدرب الكرواتي في تحقيق تطلعات النادي، وقيادة الفريق نحو نتائج إيجابية خلال الاستحقاقات المقبلة.