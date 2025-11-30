الوحدة إلى نصف نهائي كأس «أديب» بـ 30 مباراة دون هزيمة



انضم فريق الوحدة إلى المتأهلين للمربع الذهبي لمسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي «أديب» بعد أن حول تأخره بهدف إلى فوز ثمين بهدفين خلال المباراة التي أقيمت اليوم بملعب خورفكان، الذي بكّر له البرازيلي لورانسي بالهدف الأول في الدقيقة 17 بعد مجهود فردي رائع، وفي الشوط الثاني انقلبت المباراة لمصلحة الوحدة بعد طرد حكم اللقاء، يحيى الملا، للاعب خورفكان، الأرجنتيني بيدرو بافلوف بعد تدخله ضد لاعب الوحدة رضاء غاندي بور في الدقيقة 63، وهو الطرد الذي استغله فريق الوحدة على أكمل وجه ليحرز له إبراهيما ديارا هدفين، جاء الأول في الدقيقة 82 من تسديدة داخل منطقة الجزاء، وفي الوقت بدل الضائع المقدر بأربع دقائق عاد ديارا وعالج الكرة المرتدة من قائم خورفكان ويسددها في المرمى ليحرز هدفاً ثانياً انتهت عليه المباراة بنتيجة 2-1، ليصل الوحدة إلى 30 مباراة متتالية دون أن يتعرض لأي هزيمة في مختلف المسابقات.