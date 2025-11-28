3 مباريات في افتتاحية الجولة التاسعة بـ«الهواة»



تنطلق الجولة التاسعة من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم «الهواة»، غداً السبت، بثلاث مواجهات، تقام جميعها في تمام الرابعة والنصف عصراً، في الأولى يستقبل فريق حتا متصدر الجدول برصيد 14 نقطة ضيفه العربي الذي يملك الرصيد نفسه ويتخلف عن حتا بفارق الأهداف في قمة الأسبوع، وفي المباراة الثانية يلتقي فريق الإمارات ضيفه غلف يونايتد، كذلك يستقبل دبا الحصن ضيفه مصفوت في لقاء «الجريحين»، وتستكمل بقية مباريات الجولة يوم الأحد بـ4 مباريات تجمع كلاً من الفجيرة والعروبة في ديربي الإمارة، وسيتي والذيد، والجزيرة الحمراء يلاقي الاتفاق، فيما يستقبل مجد ضيفه الحمرية.