احتفال عمر خريبين يثير الجدل

أثارت احتفالية الدولي السوري عمر خريبين مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة بهدفه في شباك خورفكان، الجدل بين جماهير «العنابي». وعقب تسجيله لهدف الوحدة الأول في مرمى خورفكان في ذهاب ربع نهائي كأس رابطة المحترفين، في المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2، أشار خريبين بعلامة السكوت، ما أثار الكثير من الجدل وعلامات الاستفهام بين جمهور الوحدة على وسائل التواصل الاجتماعي، حول الاحتفالية ومن يقصد اللاعب؟.

واعتبر البعض أن طريقة احتفال خريبين جاءت للرد على انتقادات من جانب الجمهور حول مستواه، وذلك على الرغم من معدله التهديفي الجيد مع الفريق، في وقت وصف البعض الآخر الاحتفالية بأنها معتادة من اللاعب، ولم يكن يقصد بها جمهور الوحدة.

وهاجم عدد من جماهير الوحدة على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، قائد الفريق عمر خريبين، معبرين عن استيائهم من طريقة احتفاليته، ووصفوا تصرفه بأنه غير مقبول تجاه الجمهور في المدرجات، خصوصاً أنها تكررت في أكثر من مباراة للوحدة، بينما دافع البعض الآخر عن اللاعب، مستندين على أن خريبين كرر نفس طريقة مع مختلف الأندية التي لعب في صفوفها، سواء في الهلال السعودي أو شباب الأهلي، وفي مباريات عدة مع «العنابي»، آخرها في مواجهة الدحيل القطري في دوري أبطال آسيا للنخبة، لكنه لم يشر بالسكوت إلى جمهور الوحدة في المدرجات.

ويحتل عمر خريبين المركز الثالث في قائمة هدافي دوري المحترفين هذا الموسم، برصيد 4 أهداف، ووصل عدد أهدافه في الدوري الإماراتي إلى 86 هدفاً، ويفصله 14 هدفاً عن دخول نادي المئة، علماً بأنه توج بلقب هداف الدوري في الموسم قبل الماضي بـ 18 هدفاً، كأول محترف عربي يتوج بلقب هداف الدوري.

وسجل خريبين للوحدة في آخر أربع مباريات خاضها الفريق أمام الدحيل القطري والظفرة والنصر وخورفكان، ووفقاً لموقع سوفا سكور المتخصص في إحصاءات اللاعبين، فإن خريبين يسجل هدفاً بمعدل كل 88 دقيقة، وهدف من كل 3.6 تسديدات على مرمى المنافسين.